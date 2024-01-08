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Kurumsal Haberler

"İbn-i Sina" dizisinin oyuncuları AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında "Dünyanın Sultanları" fotoğrafını seçti

TRT'nin dijital platformu "tabii"de yayımlanan "İbn-i Sina" dizisinin oyuncuları Osman Albayrak, Deniz Bolışık ve Meriç Özkaya, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasında en iyileri seçti.

Ömer Faruk Yıldız  | 08.01.2024 - Güncelleme : 08.01.2024
"İbn-i Sina" dizisinin oyuncuları AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında "Dünyanın Sultanları" fotoğrafını seçti Fotoğraf: Bünyamin Çelik/AA

İstanbul

Dizinin Bozdağ Film Platolarındaki setinde oyuncular, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

Osman Albayrak "Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü akrobasisi" fotoğrafını seçerken, "Çevre-Yaşam"da Mustafa Çiftçi'nin çektiği "İki gözüm", "Spor"da ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın Sultanları" karesini oyladı.

"Deprem: Umut" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Kurtuluş sevinci" fotoğrafını seçen Albayrak, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Belal Khaled'in "Çaresiz hayatlar" fotoğrafını tercih etti.

Deniz Bolışık "Dünyanın sultanları"nı seçti

Deniz Bolışık ise seçimini "Haber"de Aytuğ Can Sencar'ın "Türkiye Yüzyılı", "Çevre-Yaşam"da Mahmut Serdar Alakuş'un "Su altı trafiği", "Spor"da ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın Sultanları" fotoğrafından yana yaptı.

"Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Hayata tutunan" fotoğrafını seçen Bolışık, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın "Bakış" fotoğrafını oyladı.

Meriç Özkaya'nın tercihi "Depremin Umudu"

Meriç Özkaya da "Haber" kategorisinde Paul Hennessy'in "Uzaya doğru" fotoğrafını, "Çevre-Yaşam"da Sergen Sezgin'in "Kaçış" adlı karesini, "Spor"da ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın Sultanları" fotoğrafını oyladı.

"Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Depremin Umudu" fotoğrafından yana oyunu kullanan Özkaya, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın "Bakış" fotoğrafını beğendi.

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