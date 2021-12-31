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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

Hülya Koçyiğit tercihini 'İlk kadın taarruz helikopter pilotu' fotoğrafından yana yaptı

Türk sinemasının sevilen oyuncusu Hülya Koçyiğit, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ahmet Esad Şani   | 31.12.2021
Hülya Koçyiğit tercihini 'İlk kadın taarruz helikopter pilotu' fotoğrafından yana yaptı

Istanbul

Türk sinemasının sevilen oyuncusu Hülya Koçyiğit, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, her 3 kategori için seçimde bulundu.

"Haber" kategorisinde Aytaç Ünal'ın "İlk kadın taarruz helikopter pilotu" fotoğrafını oylayan usta oyuncu, "Türk kadını ülke korumasında görevde." değerlendirmesinde bulundu. 

Koçyiğit, "yaşam" kategorisinde seçtiği Şebnem Coşkun'un "Sağlık çalışanlarının şefkatli elleri" fotoğrafına ilişkin, "İki yıldır bütün dünyada Kovid-19 pandemisi nedeniyle sağlık çalışanlarına fedakarlıkları için minnettarız." ifadesini kullandı. 

"Spor" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" fotoğrafı için oy kullanan Koçyiğit, "Bütün ülke ata sporumuzdaki olimpiyat başarısıyla gururlandık." dedi. 

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