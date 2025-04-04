Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek AA'nın Brüksel ofisini ziyaret etti
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu Toplantısı için bulunduğu Brüksel'de Anadolu Ajansının (AA) ofisini ziyaret etti.
Brüksel
Şimşek, Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu Toplantısı'nın ardından AA'nın ofisine ziyarette bulundu.
Bakan Şimşek, Türkiye'nin AB nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile düzenlediği ziyarette, AA Avrupa Haberleri Müdürü Nazlı Yüzbaşıoğlu'ndan kurumun Avrupa ve dünya genelindeki çalışmaları hakkında bilgi aldı.
AA foto muhabirlerinin ofisin duvarlarını süsleyen fotoğraflarını inceleyen Şimşek, Brüksel ofisi habercileriyle sohbet etti.
Şimşek, AA'nın global ağından övgüyle söz ederek, başarılarının devamını diledi.
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