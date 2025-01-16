Gümüşhane Valisi Baruş, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında tercihlerini yaptı
Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
Gümüşhane
Vali Baruş, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Halk, bayrak, özgürlük" karesini seçen Baruş "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Nurettin Boydak'ın "Hayat damarları" fotoğrafını tercih etti.
Baruş, "Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Dış işleri" adlı fotoğrafına oy verdi.
Baruş, "Günlük hayat" kategorisinde Ahmet Okatalı'nın "Görkemli gece", "Spor" kategorisinde de Doğukan Keskinkılıç'ın "Kar topu" başlıklı karesinden yana tercihini kullandı.
Vali Aydın Baruş, AA'nın geleneksel hale gelen yarışmasında yurt içi ve yurt dışından çok güzel fotoğrafların yer aldığını söyledi.
Baruş, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da muhabir arkadaşlarımız birbirinden harika fotoğraflar çekmiş. Habercilikte önemli olan o anı yakalamak ve aktarmaktır. Anın fotoğraflarını çeken arkadaşlarımızı tebrik ediyorum." dedi.
Doğru, tarafsız ve objektif habercilik konusunda AA'nın dünya kamuoyunun dikkatinin Gazze'ye çekilmesi noktasında büyük yararlar sağladığını vurgulayan Baruş, AA'nın yöneticilerini ve çalışanlarını tebrik etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.