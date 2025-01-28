Guatemala'nın Ankara Büyükelçisi Recinos, AA'yı ziyaret etti
Guatemala'nın Ankara Büyükelçisi Eduardo Enrique Hernandez Recinos, Anadolu Ajansı'nı (AA) ziyaret etti.
Ankara
Recinos, AA Genel Müdürlük binasında Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Serdar Karagöz ile Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ile bir araya geldi.
Görüşmede, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Özhan, AA'yı tanıtan bir sunum yaptı.
Özhan, AA'nın küresel haber yapılanması ve çalışmaları ile haber, fotoğraf ve video üretimine ilişkin bilgi verdi.
Recinos, görüşmede, doğru habere ulaşmanın zorluğuna işaret ederek, AA ile işbirliğine her zaman hazır olduklarını ifade etti.
Karagöz de AA'nın dünyada haber takibi ve aktarımı konusunda büyük bir rol oynadığına ve güçlü bir haber ağına sahip olduğuna işaret ederek, İsrail'in Gazze'deki soykırımını anlatan referans çalışma niteliğindeki "Kanıt" kitabı hakkında bilgi verdi.
Görüşme, hediye takdimi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.
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