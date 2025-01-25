Gaziantepli kutnu ustası Abdulkadir Mekki, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında tercihlerini yaptı
Kültür ve Turizm Bakanlığının "Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü"ne layık görülen kutnu dokuma ustası Abdulkadir Mekki, Anadolu Ajansının (AA) 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
Gaziantep
Mekki, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan oylamada yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Mekki, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Halk, Bayrak, Özgürlük" karesini seçti.
"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Son kale düştü" fotoğrafını seçen Mekki, "Haber" kategorisinde ise Muhammed Enes Yıldırım'ın "Kılavuzlar" karesini tercih etti.
Mekki, "Günlük Hayat" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Ankara", "Spor" kategorisinde de Halil Sağırkaya'nın "Abluka" adlı karelerine oy verdi.
Mekki, yarışmadaki tüm fotoğrafları tek tek incelediğini belirterek, "Fotoğrafların hepsi çok güzel, herkesin emeklerine sağlık, içerisinden kendi gönlüme gören olanları oyladım." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.