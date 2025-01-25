Dolar
35.68
Euro
37.48
Altın
2,771.75
ETH/USDT
3,302.30
BTC/USDT
104,664.00
BIST 100
10,104.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Osmaniye’de Akyar Mahallesi'ndeki deprem konutlarını ziyareti sonrası açıklamalarda bulunuyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Çanakkale İl Başkanlığının 8. Olağan Kongresinde konuşuyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Tekirdağ İl Kongresi'nde konuşuyor.
logo
Kurumsal Haberler, Yılın Kareleri 2024

Gaziantepli kutnu ustası Abdulkadir Mekki, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında tercihlerini yaptı

Kültür ve Turizm Bakanlığının "Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü"ne layık görülen kutnu dokuma ustası Abdulkadir Mekki, Anadolu Ajansının (AA) 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Nazmiye Uzunöz  | 25.01.2025 - Güncelleme : 25.01.2025
Gaziantepli kutnu ustası Abdulkadir Mekki, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında tercihlerini yaptı Fotoğraf: Nazmiye Uzunöz/AA

Gaziantep

Mekki, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan oylamada yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Mekki, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Halk, Bayrak, Özgürlük" karesini seçti.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Son kale düştü" fotoğrafını seçen Mekki, "Haber" kategorisinde ise Muhammed Enes Yıldırım'ın "Kılavuzlar" karesini tercih etti.

Mekki, "Günlük Hayat" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Ankara", "Spor" kategorisinde de Halil Sağırkaya'nın "Abluka" adlı karelerine oy verdi.

Mekki, yarışmadaki tüm fotoğrafları tek tek incelediğini belirterek, "Fotoğrafların hepsi çok güzel, herkesin emeklerine sağlık, içerisinden kendi gönlüme gören olanları oyladım." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Tunç: Orada o acıyı milletimize yaşatanlar bağımsız Türk yargısı huzurunda hesabı verecekler
Dışişleri Bakanı Fidan, yarın Irak'a gidecek
İstanbul'da düzenlenen operasyonda 4,5 milyon sentetik ecza hap ele geçirildi
İçişleri Bakanı Yerlikaya, trafik kazasında yaralanan polis memurunun ailesini ziyaret etti
Konya'da yaşadığı binanın çökmesini kaydeden genç, duyarlılığıyla komşularını da kurtarmış

Benzer haberler

Gaziantep'te öğrenciler yarıyıl tatilinde geri dönüşüm tasarımlarıyla eğlenceli vakit geçiriyor

Gaziantep'te öğrenciler yarıyıl tatilinde geri dönüşüm tasarımlarıyla eğlenceli vakit geçiriyor

Gaziantepli kutnu ustası Abdulkadir Mekki, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında tercihlerini yaptı

Türk makarna sektörü yeni yılda bir önceki ihracat rakamını korumak istiyor

Halı sektörünün öncüsü Gaziantep, 2024 yılında halı ihracatını yüzde 5,3 oranında artırdı

Halı sektörünün öncüsü Gaziantep, 2024 yılında halı ihracatını yüzde 5,3 oranında artırdı
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'ın favorisi "Her yer Filistin" oldu

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'ın favorisi "Her yer Filistin" oldu
Milli Savunma Bakanı Güler favori AA karelerini seçti

Milli Savunma Bakanı Güler favori AA karelerini seçti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet