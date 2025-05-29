Gazeteci Toygun Atilla, AAtölye'nin konuğu oldu
Gazeteci Toygun Atilla, AAtölye'deki "Polis-Adliye Muhabirliği Eğitimi" etkinliğinde tecrübelerini anlattı.
Ankara
Anadolu Ajansı (AA) Akademi koordinasyonunda, AAtölye'de gerçekleşen Polis-Adliye Muhabirliği Eğitimi'nde Atilla, polis-adliye muhabirliğine ilişkin deneyimlerini AA personeli ve katılımcılarla paylaştı.
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Atilla, mesleğe "acil servis" önünde başladığını, "Süleyman" hikayesiyle masumiyet karinesinin ve sorgulayıcı gazeteciliğin önemini erken yaşta öğrendiğini anlatarak, "Polis muhabirliği yapan her gazetecinin olaylara sorgulayarak bakması gerekiyor ve masumiyet karinesi denen şeyi unutmaması gerekiyor." dedi.
Gazetecilikte, öğrenme ve merak etmenin öneminde de bahseden Atilla, meslekte "temas"a özen gösterilmesi gerektiğini dile getirdi.
Atilla, "Yani size her peynir uzatanın, havuç uzatanın bir amacı olabileceğini düşünün. İlişkilerinizi mümkün olduğu kadar ölçülü tutmanız gerekiyor. Çünkü biz gazeteciyiz." ifadelerini kullandı.
Atilla, gazeteciliğin mutfağının polis muhabirliği olduğunu ve mesleğin öğrenileceği yerin orası olduğuna işaret ederek, "Yani işte bir ekonomiden başlayan, işte spordan başlayan bir gazetecinin polis muhabiri kadar mukavemetli ve donanımlı olmayacağını düşünüyorum." açıklamasını yaptı.
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Toygun Atilla, konuşmasının ardından soruları yanıtladı.