Fenerbahçe, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı
Fenerbahçe Kulübü, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
İstanbul
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla, Kurtuluş Savaşı'nın ilk yıllarında 'Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak' amacıyla kurulan Anadolu Ajansı 102 yaşında. Anadolu Ajansı'nın 102. yılını kutlar, nice yıllar ülkemize hizmet vermeye devam etmesini dileriz." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.