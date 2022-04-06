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Kurumsal Haberler

Fenerbahçe, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Fenerbahçe Kulübü, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Emre Doğan   | 06.04.2022
Fenerbahçe, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla, Kurtuluş Savaşı'nın ilk yıllarında 'Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak' amacıyla kurulan Anadolu Ajansı 102 yaşında. Anadolu Ajansı'nın 102. yılını kutlar, nice yıllar ülkemize hizmet vermeye devam etmesini dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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