FAO Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu "Yılın Fotoğrafları" oylamasında "Savaşın Yüzü" fotoğrafını seçti
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Ankara
Gutu, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "çevre ve yaşam" ile "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Savaşın yüzü
Spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün Ampute Futbol Dünya Kupası final maçında Angola'yı yenerek şampiyon olan milli takımın yer aldığı "Şampiyonlar" fotoğrafını seçen Gutu, haber kategorisinde Wolfgang Schwan'ın, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında yaralanan ve savaşın simgelerinden biri haline gelen öğretmen Olena Kurilo'yu gösteren "Savaşın Yüzü" fotoğrafına oy verdi.
Şampiyonlar
Gutu, çevre-yaşam kategorisinde ise oyunu Bestami Bodruk'un "Bal Festivali"nden yana kullanarak şu değerlendirmede bulundu:
Bal festivali
"Bu yarışmada yer alan kategorilerdeki fotoğrafları çekenlerin hepsi kazanan olmayı hak ediyor. Ben altında barındırdığı pek çok anlamdan dolayı yaşam kategorisinde arılarla ilgili olan fotoğrafı seçtim. Hayata ve yaşama atıfta bulunan bu fotoğraf, aslında ne kadar çok şeyi birlikte yapabileceğimizi ve başarabileceğimizi gösteriyor. Arılar, aileler ve koloniler olarak bizlere iyi sonuçlara ulaşabilmek için nasıl birlikte çalışılacağını öğretiyor ve gösteriyor. Ayrıca, bir arıdan konuştuğumuzda aynı zamanda sağlık, çevre, gezegenin geleceği ve geleceğimiz için arıların öneminden de bahsetmiş oluyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.