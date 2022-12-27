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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2022

FAO Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu "Yılın Fotoğrafları" oylamasında "Savaşın Yüzü" fotoğrafını seçti

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Zeynep Canlı   | 27.12.2022
FAO Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu "Yılın Fotoğrafları" oylamasında "Savaşın Yüzü" fotoğrafını seçti Fotoğraf: Mehmet Ali Özcan/AA

Ankara

Gutu, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "çevre ve yaşam" ile "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.


Savaşın yüzü

Spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün Ampute Futbol Dünya Kupası final maçında Angola'yı yenerek şampiyon olan milli takımın yer aldığı "Şampiyonlar" fotoğrafını seçen Gutu, haber kategorisinde Wolfgang Schwan'ın, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında yaralanan ve savaşın simgelerinden biri haline gelen öğretmen Olena Kurilo'yu gösteren "Savaşın Yüzü" fotoğrafına oy verdi.


Şampiyonlar

Gutu, çevre-yaşam kategorisinde ise oyunu Bestami Bodruk'un "Bal Festivali"nden yana kullanarak şu değerlendirmede bulundu:


Bal festivali

"Bu yarışmada yer alan kategorilerdeki fotoğrafları çekenlerin hepsi kazanan olmayı hak ediyor. Ben altında barındırdığı pek çok anlamdan dolayı yaşam kategorisinde arılarla ilgili olan fotoğrafı seçtim. Hayata ve yaşama atıfta bulunan bu fotoğraf, aslında ne kadar çok şeyi birlikte yapabileceğimizi ve başarabileceğimizi gösteriyor. Arılar, aileler ve koloniler olarak bizlere iyi sonuçlara ulaşabilmek için nasıl birlikte çalışılacağını öğretiyor ve gösteriyor. Ayrıca, bir arıdan konuştuğumuzda aynı zamanda sağlık, çevre, gezegenin geleceği ve geleceğimiz için arıların öneminden de bahsetmiş oluyoruz."

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