Eskişehir Valisi Aksoy, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında tercihlerini yaptı
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
Eskişehir
Aksoy, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla yapılan "Yılın Kareleri" oylamasında yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Aksoy, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz", "Haber" kategorisinde Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mavi vatan savunması" karelerini seçti.
"Günlük Hayat" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Keyfi yerinde" fotoğraflarını seçen Aksoy, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise tercihini Adsız Günebakan'ın "Armut piş" isimli kareden yana kullandı.
Aksoy, "Spor" kategorisinde Doğukan Keskinkılıç'ın "Kar topu" fotoğraflarına oy verdi.
Vali Aksoy, yaptığı açıklamada, fotoğrafların hepsinin birbirinden kıymetli olduğunu ifade ederek, "Anadolu Ajansı foto muhabirleri çektikleri fotoğraflarla tarihe not düşmüş. Emeği geçenleri kutluyorum. AA çalışanlarını tebrik ediyorum." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.