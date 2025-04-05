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Kurumsal Haberler

Eskişehir Valisi Aksoy: AA, günümüz dünyasının en başarılı ve etkin ajanslarından biridir

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 105. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Zehra Ongan  | 05.04.2025 - Güncelleme : 05.04.2025
Eskişehir Valisi Aksoy: AA, günümüz dünyasının en başarılı ve etkin ajanslarından biridir

Eskişehir

Vali Aksoy, mesajında, Anadolu Ajansının milli mücadele döneminden kuruluş ve kurtuluşa, ülkenin birinci yüzyılından bugüne milletin sesi olduğunu bildirdi.

AA'nın dünyanın en başarılı ve etkin ajanslarından biri haline geldiğini belirten Aksoy, şu ifadeleri kullandı:

"Anadolu Ajansı, asrı aşan tecrübesi, teknik altyapısı, küresel ağı, hak ve hakikati savunan çizgisiyle günümüz dünyasının en başarılı ve etkin ajanslarından biridir. Anadolu Ajansının 105. kuruluş yıl dönümünü kutlar, özverili hizmetler gerçekleştiren her kademedeki çalışanını tebrik eder, başarılarının devamını dilerim."

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