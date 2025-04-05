Eskişehir Valisi Aksoy: AA, günümüz dünyasının en başarılı ve etkin ajanslarından biridir
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 105. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Eskişehir
Vali Aksoy, mesajında, Anadolu Ajansının milli mücadele döneminden kuruluş ve kurtuluşa, ülkenin birinci yüzyılından bugüne milletin sesi olduğunu bildirdi.
AA'nın dünyanın en başarılı ve etkin ajanslarından biri haline geldiğini belirten Aksoy, şu ifadeleri kullandı:
"Anadolu Ajansı, asrı aşan tecrübesi, teknik altyapısı, küresel ağı, hak ve hakikati savunan çizgisiyle günümüz dünyasının en başarılı ve etkin ajanslarından biridir. Anadolu Ajansının 105. kuruluş yıl dönümünü kutlar, özverili hizmetler gerçekleştiren her kademedeki çalışanını tebrik eder, başarılarının devamını dilerim."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.