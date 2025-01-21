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Kurumsal Haberler, Yılın Kareleri 2024

Erzurum Valisi Çiftçi, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Talha Koca  | 21.01.2025 - Güncelleme : 21.01.2025
Erzurum Valisi Çiftçi, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya/AA

Erzurum

Çiftçi, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın Şam'daki Emevi Camii'ndeki cuma namazında çektiği "Özgür ülkede ilk namaz"a oy veren Çiftçi, "Doğal Yaşam"da Adsız Günebakan'ın "Armut piş" fotoğrafını seçti.

Çiftçi, "Haber"de ise Murat Şengül'ün İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sayda'ya düzenlediği saldırıda çektiği "Hayat devam edecek" fotoğrafını tercih etti.

"Günlük Hayat" kategorisinde Ahmet Okatalı'nın "Görkemli gece" fotoğrafına oy veren Çiftçi, "Spor"da ise Gökhan Balcı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda milli futbolcu Arda Güler'in gol sevinci "Şükür" karesini seçti.

Tüm fotoğrafların çok güzel olduğunu belirten Çiftçi, "Çok güzel kareler yakalamışlar. Fotoğraflar sanat eseri gibi, aralarında seçim yapmak zor. Seçim yaparken zorlandım." dedi.

Vali Çiftçi, fotoğrafları çeken, AA ekibini tebrik etti.

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