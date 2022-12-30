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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2022

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'in favori fotoğrafı "TOGG'un ilk yolculuğu"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Hilmi Tunahan Karakaya   | 30.12.2022
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'in favori fotoğrafı "TOGG'un ilk yolculuğu" Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya/AA

Erzurum

Oylama hakkında AA Erzurum Bölge Müdürü Yunus Okur'dan bilgi alan Sekmen, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.


TOGG’un ilk yolculuğu

Spor kategorisinden Hilmi Tunahan Karakaya'nın "Bulutlarda dolaşmak" adlı fotoğrafına oy veren Sekmen, haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu" karesini seçti.


Bulutlarda dolaşmak

Mehmet Sekmen, çevre-yaşam kategorisinde ise Mustafa Hassona'nın "Masumiyet" başlıklı fotoğrafını tercih etti.


Masumiyet

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