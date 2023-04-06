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Kurumsal Haberler

Erzincan Valisi Makas: Anadolu Ajansının 103. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, tüm çalışanlarına başarılar diliyorum

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Anadolu Ajansının (AA) 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Barış Yalçınkaya  | 06.04.2023 - Güncelleme : 06.04.2023
Erzincan Valisi Makas: Anadolu Ajansının 103. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, tüm çalışanlarına başarılar diliyorum

Erzincan

Vali Makas, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AA'nın 103. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

AA'nın kurulduğu günden bugüne ilkeli ve tarafsız haber anlayışını sürdürdüğünü belirten Makas, "Halkımızı ve dünya kamuoyunu doğru bir şekilde bilgilendiren Anadolu Ajansının 103. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, fedakarca görev yapan tüm çalışanlarına başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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