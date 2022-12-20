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Kurumsal Haberler

Dünya şampiyonu milli boksör Şennur Demir, oyunu "Zaferin yumrukları"ndan yana kullandı

Dünya şampiyonu milli boksör Şennur Demir, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Halil İbrahim Avşar   | 20.12.2022
Dünya şampiyonu milli boksör Şennur Demir, oyunu "Zaferin yumrukları"ndan yana kullandı Fotoğraf: Hakan Nural - AA

Ankara

Anadolu Ajansını ziyaret eden Şennur Demir, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Fotoğraflar hakkında bilgi alan dünya şampiyonu Şennur, "spor", "haber" ile "çevre ve yaşam" kategorilerinde oy kullandı.

Milli boksör, "spor" kategorisinde, Elif Öztürk Özgöncü'nün çektiği "Zaferin yumrukları" adlı fotoğrafa oy verdi.


Zaferin yumrukları

Kendisinin de kadroda yer aldığı Kadın Boks Milli Takımı'nın dünya şampiyonluğu sevincini yansıtan fotoğrafla ilgili Şennur Demir, "Bu şampiyonlukta yılların emeği, sakatlıkları, sevinçleri, hüzünleri, coşkuları, arkadaşlıkları, dostlukları, aileden ayrı kalış var. Bu kadar uzun bir sürecin ardından yaşadığımız bu mutluluğu gönülden oyluyorum." ifadelerini kullandı.

Şennur, "haber" kategorisinde Kahraman Bekçili'nin "Kömür karası gözyaşları" fotoğrafını, "Memleketim Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden faciasında şehit olan madencilere oyumu vermek istiyorum. Birçoğu tanıdığımız, akrabamızdı. Allah rahmet eylesin. İnşallah bu tür facialar bir daha yaşanmaz." sözleriyle oyladı.


Kömür karası gözyaşları

Dünya şampiyonu milli sporcu, "çevre ve yaşam" kategorisinde ise Muhammed Said'in "İdlib'de kar" fotoğrafını tercih etti. 


İdlib'de kar

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