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Kurumsal Haberler

Dominik Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Lora, Anadolu Ajansı'nı ziyaret etti

Dominik Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Elvis Antonio Alam Lora, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

03.10.2023 - Güncelleme : 03.10.2023
Dominik Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Lora, Anadolu Ajansı'nı ziyaret etti

Ankara

Lora, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, tarafından ağırlandı. 

Toplantıya AA Stratejik İletişim ve Dış İlişkiler Müdürü Hazal Duran ve Dış Haberler Koordinatörü Ogün Duru da katıldı.

Karagöz Lora’yı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA’nın küresel haber yapılanması ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. 

Serdar Karagöz de iki ülke arasında gelişen ikili ve ticari ilişkileri memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Dominik Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Lora da iki ülkenin kasım ayında diplomatik ilişkilerinin 73. yılını kutlayacağını söyledi.

Dominiklilerin Türk kültürüne, özellikle televizyon şovlarına ve programlarına meraklı olduğunu dile getiren Lora, iki ülke arasındaki turizm potansiyeline de işaret etti. 

Lora, Türkiye ile Dominik Cumhuriyeti arasında doğrudan uçuş olmamasına rağmen 2023’ün ilk 8 ayında Dominik Cumhuriyeti’nden Türkiye'yi 10 bine yakın kişinin ziyaret ettiğini kaydetti. 

Büyükelçi Lora, Türk Hava Yolları'nın (THY) doğrudan uçuşlar koyması halinde bu sayının 100 binin üzerine çıkabileceğini belirterek, "Ülkelerimiz arasında her alanda çok büyük bir potansiyel var." dedi.

AA Stratejik İletişim ve Dış İlişkiler Müdürü Duran da AA'nın faaliyetlerine ilişkin bir sunum yaptı.

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