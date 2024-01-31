CHP Grup Başkanvekili Başarır, "Yılın Kareleri"ni oyladı
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
TBMM
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor", "Gazze: Kanıt" ve "Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.
Başarır, "Çevre-Yaşam" kategorisinde, Mustafa Çiftçi'nin, Rusya'ya karşı savaşın devam ettiği Ukrayna'da Harkiv bölgesi sakinlerinin, sıcaklığın gündüz dahi sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü Nova Gnilitsa köyünde yüzeyi buz tutan gölde balık avlayarak stres atmaya çalıştığı anlara ilişkin "İki gözüm" fotoğrafından yana oyunu kullandı.
İki gözüm
Başarır, "Haber" kategorisinde, Erçin Ertürk'ün, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Hatay'ın Güzelburç Mahallesi'nde yıkılan binaları gösteren "Yıkım" fotoğrafını seçti.
Yıkım
"Spor" kategorisinde Dursun Aydemir'in "Dünyanın Sultanları"; "Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Depremin umudu" fotoğraflarına oy veren Başarır, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Belal Khaled'in karesinden yana tercihini yaptı.
Depremin umudu
"Gazze'de yaşanan dramı sadece ülkemize değil dünyaya anlattınız"
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, AA'nın bu yıl ki seçkisinde mutlu eden karelerin yanı sıra daha çok hüzünlendiren fotoğrafların yer aldığı; özellikle Gazze'de yaşanan dram ve Türkiye'deki deprem fotoğraflarının kendisini hüzünlendirdiğini söyledi.
İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan ve temel delil niteliğindeki "Kanıt" kitabı için Anadolu Ajansına teşekkür eden Başarır, şunları kaydetti:
"Gazze'de gerçekten önemli bir çalışma yapmışsınız. Kanıt olarak da bunları topladınız. Umarım hepsi savaş suçlusu olarak en ağır şekilde yargılanır. Tıpkı Sırp katilin yıllar sonra bulunup yargılandığı gibi. Çünkü hiçbirimizin kabul edebileceği görüntüler değil. Bugünkü dünyada böyle bir şey yaşanmamalı. Eğer bu dünyada adalet varsa, bir BM, NATO varsa tüm kuruluşlar müdahale edip saldırıların daha ikinci gününde bu olayı bitirebilirdi. Bu konuda Anadolu Ajansına teşekkür ediyorum. Gerçekten Gazze'de yaşanan dramı sadece ülkemize değil dünyaya anlattınız, ispat ettiniz, kanıtladınız. Bu, önemliydi. Spor ve yaşamda biraz tebessüm ettik ama oradaki kareleri seçerken bile benim aklım, fikrim, duygularım deprem ve Gazze'deydi."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.