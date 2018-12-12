Cem Öğretir'in oyu 'Kaşıkçı cinayeti' fotoğrafına

İSTANBUL

ATV Ana Haber Spikeri Cem Öğretir, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Öğretir, Beşiktaş'taki ATV Genel Merkezi'nde AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, bilgi aldı.

Daha sonra "Haber", "Yaşam" ve "Spor" kategorilerinden oluşan "Yılın Fotoğrafları"nı oylayan Öğretir, "Haber" kategorisindeki tercihini Emrah Yorulmaz'ın "Kaşıkçı cinayeti" adlı fotoğrafından yana kullandı.

Öğretir, "Yaşam" kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi", "Spor" kategorisinde de Fatih Aktaş'ın "Çakır ve Messi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Fotoğrafları değerlendiren Cem Öğretir, televizyoncu olması dolayısıyla görüntülerle oldukça iç içe olduğunu belirterek, "Görüntü ile çok iş yapıyoruz. Elbette fotoğrafçılık geçmişim yok. Ama görüntü okumayı çok seviyorum. Burada okunacak çok görüntü var. Gözlerim de onu aradı aslında. İlk bakışta etkileyiciliği önemli ama haberci olduğunuz zaman arka planını da merak ediyorsunuz." dedi.

Fotoğrafın nasıl çekildiğini düşündüğünü kaydeden Öğretir, şöyle devam etti:

"Fotoğrafçıyla empati kurmaya çalıştım. O manada çok dolu fotoğraflar. Haber kategorisinde, hem Kaşıkçı cinayetinin büyüklüğü açışından baktığınızda tüm dünyaya yayılmış bir mesele bu. Kaşıkçı üzerinden oynanan çok büyük bir oyun var. Ve o oyunun arka planını araştırırken biz, elbette birçok bilgiye ulaştık ama tam olarak resmi ortaya koymak mümkün değil. Dünya siyaseti bunu biliyor fakat kartlar o kadar açık oynanmıyor. Bu fotoğraf onu çok iyi anlatıyor. Dünya üzerindeki oyunu anlatan fotoğraf bu. Hem bir başın kesilmesi ve asıl beni etkileyen de gölge oldu. Her şeyin ardından bir el var ve o el hala gölgede."

Habercilerin insan odaklı iş yaptığını, "Ali dede ve kedisi" fotoğrafında da insan unsurunun ön planda yer alması dolayısıyla seçimini bu çalışmadan yana kullandığını söyleyen Öğretir, spor kategorisinde de milliyetçi davrandığını ve Cüneyt Çakır'ı da sevmesi dolayısıyla "Çakır ve Messi" fotoğrafını beğendiğini sözlerine ekledi.

Muhabir: Berk Özkan