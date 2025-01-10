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Kurumsal Haberler, Yılın Kareleri 2024

Bursa Valisi Ayyıldız, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında tercihlerini yaptı

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Cem Şan  | 10.01.2025 - Güncelleme : 10.01.2025
Bursa Valisi Ayyıldız, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında tercihlerini yaptı Fotoğraf: Cem Şan/AA

Bursa

Ayyıldız, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony katkılarıyla yapılan "Yılın Kareleri" oylamasında yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Yaşam" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Ayyıldız, "Özgür Suriye" kategorisinde Murat Şengül'ün "Halkın gücü" isimli karesini seçti.

Vali Ayyıldız,"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Buzun üstünde suyun altında", "Haber" kategorisinde ise Hakan Akgün'ün "Zaman kırığı" fotoğraflarını tercih etti.

"Günlük Yaşam" kategorisinde Ahmet Okatalı'nın "Muhteşem gece" ve "Spor" kategorisinde ise Halil Sağırkaya'nın "Abluka" fotoğraflarına oy verdi.

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