Burdur Valisi'nin tercihi 'Gazze'de Türk Bayrağı' oldu

BURDUR

Burdur Valisi Hasan Şıldak, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğraf seçti.

Şıldak, AA foto muhabirlerinin ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Gazze'de Türk Bayrağı", yaşam kategorisinde Sercan Küçükşahin'in "Tarihin içinde yüzme keyfi" fotoğraflarına oy veren Şıldak, spor kategorisinde ise tercihini Serhat Zafer'in "Atlı akrobat" adlı fotoğrafından yana kullandı.

Şıldak, AA'nın doğru haberin adresi olduğunu belirterek, fotoğraf oylamasıyla da yılın karelerinin oluşmasında anlamlı bir çalışma ortaya koyduğunu söyledi.

Gazze Şeridi'nde İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu yaralanan ve elinde Türk bayrağı taşıyan bir Filistinli'nin sağlık ekipleri tarafından bölgeden uzaklaştırılmasını anlatan "Gazze'de Türk Bayrağı" fotoğrafının kendisini çok etkilediğini vurgulayan Şıldak, şöyle konuştu:

"Anadolu Ajansı klasik bir haber ajansı ölçeğinin dışında çalışmalar yürütüyor. Sadece haber alanında değil, bunun da ötesindeki alanlara uzandığını düşünüyorum. Ülkemizin gururu olduğunu ve hepimiz için ilk akla gelen haber ajansı olduğunu vurgulamak istiyorum."

Muhabir: Bilal Altıok