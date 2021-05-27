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Kurumsal Haberler

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, AA Genel Müdürü Serdar Karagöz'ü ziyaret etti

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ü ziyaret etti.

Mehmet Tosun   | 27.05.2021
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, AA Genel Müdürü Serdar Karagöz'ü ziyaret etti

Ankara

Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlük Binası'ndaki ziyarette Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'e yeni görevinin hayırlı olması temennisini iletti.

Görüşmede, Bodrum'un dünyaya tanıtılması için Bodrum Belediyesi ve AA'nın yapabileceği iş birliği çalışmaları da değerlendirildi.

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