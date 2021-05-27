Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, AA Genel Müdürü Serdar Karagöz'ü ziyaret etti
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ü ziyaret etti.
Ankara
Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlük Binası'ndaki ziyarette Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'e yeni görevinin hayırlı olması temennisini iletti.
Görüşmede, Bodrum'un dünyaya tanıtılması için Bodrum Belediyesi ve AA'nın yapabileceği iş birliği çalışmaları da değerlendirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.