Bitlis Valisi Karakaya: AA habercilik alanında bir referans ve eğitim kurumu olma niteliği taşımaktadır
Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 105. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Bitlis
Karakaya mesajında, Anadolu Ajansının, Kurtuluş Savaşı'ndaki haklı mücadelenin dünyaya duyurulması, milletin doğru ve eksiksiz şekilde bilgilendirilmesi için Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla 6 Nisan 1920'de kurulduğunu anımsattı.
AA'nın, doğru, tarafsız ve hızlı habercilik anlayışıyla hizmetlerini sürdürdüğünü belirten Karakaya, şunları kaydetti:
"Aziz milletimiz için güvenilir haber kaynağı olma başarısını gösteren milli ajansımız, ülkemizde habercilik alanında bir referans ve eğitim kurumu olma niteliği taşımaktadır. Kuruluşunun 105. yılını kutlayan Anadolu Ajansı, kendini sürekli yenileyerek ve geliştirerek ilk günkü anlayış ve ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Bu düşüncelerle Anadolu Ajansının, 105'inci kuruluş yıl dönümünü kutlar, özverili hizmetler gerçekleştiren her kademedeki çalışanını tebrik eder, başarılarının devamını dilerim."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.