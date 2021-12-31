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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

Birol Güven, tercihini 'Ciğerlerimiz yandı' fotoğrafından yana yaptı

Yapımcı, senarist ve yönetmen Birol Güven, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ahmet Esad Şani   | 31.12.2021
Birol Güven, tercihini 'Ciğerlerimiz yandı' fotoğrafından yana yaptı Fotoğraf: Ahmet Esad Şani/AA

İstanbul

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Güven, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde en beğendiği kareleri seçti.

Haber kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Ciğerlerimiz yandı" karesini tercih eden usta yönetmen, fotoğraftaki orman yangınlarına ilişkin, "En az zarar gören insandı." değerlendirmesini yaptı.

Güven, yaşam kategorisinde Mohammed Shajahan'ın "Çöplükteki Yaşam" adlı fotoğrafını seçerek, "İnterneti bir çöplüğe benzetiyorum. İnsan da çöpün içinde cevher arıyor, bilginin ise üzeri çöple kaplı. Bu fotoğraf bana bunu çağrıştırdı." dedi.

Spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı fotoğrafını seçen Güven, "Zafer için engel yok." ifadesini kullandı.

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