Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Haq, AA'yı ziyaret etti
Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi M. Amanul Haq, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğünü ziyaret etti.
Ankara
Büyükelçi Haq'ı, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ağırladı.
Karagöz, AA'nın uluslararası haber yapılanması, çalışma şekli ve işleyişi hakkında Büyükelçi Haq'a bilgi verdi.
AA'nın çalışmalarına dair sunum yapan Özhan da Büyükelçi Haq'a, AA’nın küresel ölçekteki haber ağını ve akışını anlattı.
Özhan, sunumunda, AA Akademi çatısı altında uluslararası gazetecilere verilen eğitim programlarına da değindi.
Büyükelçi Haq da Türkiye'nin uluslararası düzeyde üstlendiği güçlü role dikkati çekti.
Bangladeş ile Türkiye'nin dost ülkeler olduğunu belirten Haq, görüşmenin ardından AA'nın anı defterini imzaladı.
AA Genel Müdürü Karagöz ve Büyükelçi Haq, karşılıklı hediye takdiminde bulundu.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.