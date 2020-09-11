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Kurumsal Haberler

Baltalı saldırganın AA Genel Müdürlüğüne girmesini engelleyen güvenlik görevlileri ödüllendirildi

Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğüne baltayla girmeye çalışan saldırganı etkisiz hale getiren güvenlik görevlilerine başarı belgesi verildi.

Zehra Aydın Turapoğlu   | 11.09.2020
Baltalı saldırganın AA Genel Müdürlüğüne girmesini engelleyen güvenlik görevlileri ödüllendirildi Fotoğraf: Emin Sansar/AA

Ankara

UFS Güvenlik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Ateş ile Anadolu Ajansı (AA) İdari İşler Müdürü Barış Bektaş, Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda, güvenlik görevlileriyle bir araya geldi.

Güvenlik görevlilerini dikkatleri ve cesaretinden dolayı tebrik eden Ateş, saldırganı engelleyen güvenlik görevlilerine başarı belgesi ve altın hediye etti.

AA İdari İşler Müdürü Bektaş ise güvenlik görevlilerini kutlayarak, hediyelerini takdim etti.

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Baltalı saldırganın AA Genel Müdürlüğüne girmesini engelleyen güvenlik görevlileri ödüllendirildi

Baltalı saldırganın AA Genel Müdürlüğüne girmesini engelleyen güvenlik görevlileri ödüllendirildi