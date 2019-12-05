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Kurumsal Haberler

Balıkçılar AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasında favori karelerini seçti

Tekirdağ'da balıkçılar Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendikleri fotoğrafları oyladı.

Mesut Karaduman   | 05.12.2019
Balıkçılar AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasında favori karelerini seçti Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Tekirdağ'da balıkçılar Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.


Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü

Tekirdağ'da, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen balıkçılar, haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.


Millilerden asker selamı

Balıkçılardan İdris Şeremet, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın Barış Pınarı Harekatında çektiği "Mehmetçik Çocukların Yüzünü Güldürdü" fotoğrafını seçti. Yaşam kategorisinde ise Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz Yürüyüş" fotoğrafını seçen Şeremet, spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın Fransa-Türkiye maçında çektiği "Millilerden Asker Selamı" karesine oy verdi.


Beyaz yürüyüş

Tayfalardan Ahmet Şahin de haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz Trabzon'da çektiği "Sarıkamış Şehitleri Anısına" fotoğrafını seçti. Yaşam kategorisinde ise Halil Fidan'ın "Harran'da Yaşam" fotoğrafını seçen Şahin, spor kategorisinde Erhan Elaldı'nın çektiği "Beytullah'ın Azmi" karesine oy verdi.


Sarıkamış şehitleri anısına

Şeremet, AA muhabirine yaptığı açıklamada fotoğrafların çok anlamlı olduğunu belirterek "Muhabirler anı çok güzel yakalamış. Ülkemizde ve yurt dışında yaşanan olaylar fotoğraflarla çok iyi yansıtılmış. Bu kadar güzel fotoğraf içinden seçim yapmak zor oldu. Emek veren muhabirleri tebrik ediyorum." dedi.


Beytullah'ın azmi

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