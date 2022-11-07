Ayın fotoğrafları ve videoları belli oldu
Anadolu Ajansının ekim ayı fotoğraf ve video haber oylaması sonuçlandı.
Ankara
Oylamada Türkiye'de haber kategorisindeki 9, Türkiye'de yaşam kategorisindeki 12, Türkiye'de spor kategorisindeki 10, dünyada haber kategorisinde 19, dünyada yaşam kategorisinde 26 ve dünyada spor kategorisinde 7 fotoğraf arasından "Ayın Fotoğrafları", 2 kategoride 15 video arasından "Ayın Videosu" seçildi.
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