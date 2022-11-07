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Kurumsal Haberler

Ayın fotoğrafları ve videoları belli oldu

Anadolu Ajansının ekim ayı fotoğraf ve video haber oylaması sonuçlandı.

07.11.2022
Ayın fotoğrafları ve videoları belli oldu

Ankara

Oylamada Türkiye'de haber kategorisindeki 9, Türkiye'de yaşam kategorisindeki 12, Türkiye'de spor kategorisindeki 10, dünyada haber kategorisinde 19, dünyada yaşam kategorisinde 26 ve dünyada spor kategorisinde 7 fotoğraf arasından "Ayın Fotoğrafları", 2 kategoride 15 video arasından "Ayın Videosu" seçildi.

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