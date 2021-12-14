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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

Aydın Valisi Aksoy'un tercihi 'Ciğerlerimiz yandı' oldu

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ferdi Uzun   | 14.12.2021
Aydın Valisi Aksoy'un tercihi 'Ciğerlerimiz yandı' oldu

Aydın


Vali Aksoy, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

Haber kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Ciğerlerimiz yandı", yaşam kategorisinde Burak Milli'nin "Gökyüzünü aydınlatan şimşekler" fotoğraflarını seçen Aksoy, spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" karesine oy verdi.

Aksoy, oylamadaki fotoğrafların yoğun emek içerdiğini belirterek, "Anadolu Ajansı hem ülkemizde hem de yurt dışında çok ciddi işler yapıyor. Buradaki fotoğraf karelerinde de bunu görebiliyoruz. Emek veren tüm AA çalışanlarına teşekkür ediyorum." dedi.

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