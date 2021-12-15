Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu 'Ciğerlerimiz yandı' karesine oy verdi
Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları oyladı.
Aydın
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Çerçioğlu, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.
Oğullarının emaneti “Atmaca”
Haber kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Ciğerlerimiz yandı" ile Marcos Moreno'nun "Göçmenlerin yardım çığlığı", yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti atmaca" fotoğraflarını seçen Çerçioğlu, spor kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un "Kadınlar için daldı" karesine oy verdi.
Ciğerimiz yandı
Tüm fotoğrafları çok beğendiğini ve seçim yaparken zorlandığını belirten Çerçioğlu, yoğun emek harcayan AA çalışanlarını tebrik etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.