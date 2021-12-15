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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu 'Ciğerlerimiz yandı' karesine oy verdi

Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları oyladı.

Ferdi Uzun   | 15.12.2021
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu 'Ciğerlerimiz yandı' karesine oy verdi

Aydın

 Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yılın Fotoğrafları 2021

Çerçioğlu, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.


Oğullarının emaneti “Atmaca”

Haber kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Ciğerlerimiz yandı" ile Marcos Moreno'nun "Göçmenlerin yardım çığlığı", yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti atmaca" fotoğraflarını seçen Çerçioğlu, spor kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un "Kadınlar için daldı" karesine oy verdi.


Ciğerimiz yandı

Tüm fotoğrafları çok beğendiğini ve seçim yaparken zorlandığını belirten Çerçioğlu, yoğun emek harcayan AA çalışanlarını tebrik etti.

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