Asker selamının mimarı Uygun'un tercihi
Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun ile oyuncular Hasan Hüseyin Acar ve Emre Demir, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Kayseri
AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Hasan Hüseyin Acar ve Emre Demir, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde beğendiği fotoğraflara oy verdi.
Bülent Uygun, Fenerbahçe forması giydiği 1993-1994 sezonunda Galatasaray'a karşı oynadığı maçta attığı golün ardından terörle mücadele eden askerlere moral amaçlı "asker selamı" vermiş ve bu hareketini kaydettiği her golden sonra tekrarlamıştı.
Fotoğraflarla ilgili değerlendirmede bulunan Uygun, "Bir tarafta duygusal bir tarafta gurur veren fotoğraflar var. Hepsi birbirinden profesyonel fotoğraflar. Özellikle milli oyuncularımızın bütün İslam aleminin kahramanları olan Mehmetçiğimize gol sonrasında yolladıkları asker selamı en etkililerinden birisiydi. Fotoğrafları çeken arkadaşların emeğine sağlık." diye konuştu.
Uygun, haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Gazze'de enkazlar arasında iftar", yaşam kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Çamlıca'da kandil akşamı", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarını seçti.
Oylamaya katılan Kayserisporlu futbolcu Hasan Hüseyin Acar, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Tanklar dalış turizminde", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.
Kayserispor'un genç futbolcusu Emre Demir ise haber kategorisinde Faiz Abu Rmeleh'in "İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da saldırı", yaşam kategorisinde Hasan Namlı'nın "Huzur yaylası", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarını seçti.
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