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Kurumsal Haberler, Yılın Kareleri 2024

Ankara Valisi Şahin, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında favorilerini seçti

Ankara Valisi Vasip Şahin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Aykut Karadağ  | 21.01.2025 - Güncelleme : 21.01.2025
Ankara Valisi Şahin, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında favorilerini seçti Fotoğraf: Mehmet Futsi/AA

Ankara

Vali Şahin, makamında gerçekleştirdiği oylamada, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar" fotoğrafını seçen Şahin, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Hussain Ali'nin "Çamur deryası"

"Haber" kategorisinde, Filistinlilerin yaşadığı çadır kentte iki çocuğu gösteren Belal Khaled'in "Bayram" 

"Spor" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Buruk bakış" ve "Günlük Hayat" kategorisinde de Hakan Nural'ın "Suda yürüyenler" karelerine oy verdi.

Oylamanın ardından fotoğraflardan dolayı AA muhabirlerini ve foto muhabirlerini tebrik eden Şahin, şunları kaydetti:

"Her yıl düzenlenen Anadolu Ajansının bu fotoğraf seçkisi hem fotoğraf sanatına katkıda bulunuyor hem de çok güzel anılarla, enstantanelerle tarihe önemli bir not bırakıyor. Anadolu Ajansının yönetimini ve Sayın Genel Müdürümüzü tebrik ediyorum. Fotoğrafları seçmekte oldukça zorlandım. Birbirinden güzel, anlamlı ve derin ifadeler bulunan fotoğraflar vardı ama birini seçmek durumundaydık. 5 kategoriden 5 fotoğrafı seçtik. Hayırlı olur inşallah."

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