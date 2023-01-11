'Anadolu Müzik Grubu' ilk konserini mesai arkadaşlarına verdi
Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinden oluşan Anadolu Müzik Grubu, ilk konserini 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde mesai arkadaşlarına verdi.
Ankara
AA bünyesinde oluşturulan Anadolu Müzik Grubu, Genel Müdürlük binasındaki AAtölye'de düzenlenen Çalışan Gazeteciler Günü programında ilk kez sahneye çıktı. Grup, Türk Halk Müziği ve pop müzik eserleri seslendirdi.
Hayatı haber peşinde koşmakla geçen ajans çalışanlarının sahnedeki performansı, çalışma arkadaşlarından büyük alkış aldı. Konser sonunda AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz de ilk sınavından tam not alan ekip üyelerini kutladı.
AAtölyede görüntü yönetmeni olarak görev yapan müzik grubunun şefi Mehmet Rıza Marufoğlu, ekibin tamamının AA personelinden oluştuğunu belirtti. Marufoğlu, "Genel Müdürümüzün müzik grubu kurma projesi üzerine bir anket çalışması yapıldı. Müzikle ilgilenen arkadaşlarımız dönüş yaptı ve ortaya işte bu müzik grubu çıktı. Grubun çoğunluğu Ankara'daki personelden oluşurken 3 arkadaşımız İstanbul'daki ofisten konser için geldi." diye konuştu.
Marufoğlu, müzik grubunu oluşturan personelin oldukça yetenekli olduğunu vurgulayarak "Hepsi gerçekten cevher düzeyinde." ifadelerini kullandı.
Ajansın işleyişini aksatmayacak şekilde konsere hazırlandıklarını, çalışanlara yönelik etkinliklerde konserlerini sürdüreceklerini aktaran Marufoğlu, "Genel Müdürümüz, bu işi farklı boyutlara taşımayı istediğini belirtti. İnşallah Anadolu Müzik Grubu daha aktif performans sergileyecek. Konserler düzenlemeyi, klip çekip albüm yapmayı düşünüyoruz." dedi.
"Aile kavramını tam olarak oturttuk"
Akordiyon çalıp back vokallik yapan grup üyesi Benhur İlkay Alan da müziğin çocukluk hayali olduğunu söyledi. Anadolu Müzik Grubu sayesinde çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini dile getiren Alan, "Tatlı bir heyecan vardı, hep birlikte güzel bir iş çıkardık. Konser de arkadaşlarımızın tepkileri de çok güzeldi." diye konuştu.
Müzik grubu sayesinde farklı birimlerdeki çalışma arkadaşlarıyla bir araya geldiklerini ve bundan büyük mutluluk duyduklarını belirten Alan, "Yan yana geldiğimizde enerjilerimiz o kadar uydu ki yıllardır birbirimizi tanıyormuşuz gibiyiz. Bugün aile kavramını tam olarak oturttuk." dedi.
"AA, tarihinde ilk defa böyle bir organizasyon gerçekleştirdi"
Grubun bateristi İlker Özkap, çocukluğundan beri müziğe ilgisi olduğunu ve bu doğrultuda eğitim aldığını aktardı. Müziğin en büyük hobilerinden biri olduğunu söyleyen Özkap, şunları kaydetti:
"Alnımızın akıyla 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü, Anadolu Ajansı ailesi olarak kutlamış olduk. Sadece telefonda konuştuğumuz insanlarla bir araya gelip kucaklaştık. Anadolu Ajansı belki tarihinde ilk defa böyle bir organizasyon gerçekleştirdi. Yeteneklerimizi ortaya çıkardığımız zaman daha çok motive oluyoruz. Ben şimdi görev yaptığım İstanbul'a enerji dolu dönüyorum."
"Gazetecilik de müzik de evrensen"
Anadolu Müzik Grubu solisti Çevre Editörlüğü muhabiri Biriz Özbakır, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nün kendisi için çok kıymetli olduğunu vurguladı.
Özbakır, basın emekçileri olarak sahada ve masa başında iyi işler ortaya koymak için büyük bir çaba sarf ettiklerini belirterek, "Bu tarz etkinliklerin yapılması bizi de çok motive etti. Ana mesleğimizin dışında böyle bir şeyle sahnede olmak, müzik yapıyor olmak bizi de çok mutlu etti. Yaptığım mesleğin özel gününü sahnede yaşıyor olmak benim için çok manidardı. Müzik de gazetecilik de evrenseldir, bu etkinlikle ikisi de birleşmiş oldu." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.