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Kurumsal Haberler

Anadolu Ajansından Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek’e ziyaret

Anadolu Ajansı (AA) Spor Haberleri Direktörlüğü, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek’i ziyaret etti.

30.09.2024 - Güncelleme : 30.09.2024
Anadolu Ajansından Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek’e ziyaret

İstanbul

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’taki kulüp binasında gerçekleştirilen ziyarette Başkan Özbek, AA Spor Haberleri Direktörü Cuma Kaan Elbir ile AA Spor Haberleri Galatasaray muhabirleri Emrah Oktay ve Can Öcal’ı makamında kabul etti.

Ziyarette Türk sporu ve medyadaki gelişmeler ele alındı.

Elbir, ziyarette Özbek’e AA'nın hazırladığı, 1923 yılında hem Türkiye'de hem de dünyada yaşanan gelişmelerin kronolojik olarak ele alındığı "Yıllık 1923" kitabını takdim etti.

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