Anadolu Ajansı Spor Kulübünün Genel Kurulu gerçekleştirildi
Anadolu Ajansı (AA) Spor Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Ankara'da yapıldı.
Ankara
Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğünde gerçekleşen genel kurula AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, genel kurul üyeleri, branş sorumluları ve kulübün sporcuları katıldı.
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Saygı duruşu ve İstiklal Marşıyla başlayan genel kurulda başkanlığa AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz seçildi.
AA Spor Kulübü, yönetim ve denetim açısından ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildi.
Serdar Karagöz, yaptığı konuşmada 2023 yılında faaliyetlerine başlayan AA Spor Kulübünün önemine dikkati çekerek, "105 yıl önce Anadolu Ajansı'nın kurucularının AA'yı nasıl başlattılarsa nasıl profesyonel bir yaklaşımla, ciddiyetle, disiplinle ve stratejiğiyle kurdularsa, biz de tam 103 yıl sonra AA Spor Kulübünü böyle stratejik bir yaklaşımla kuralım istedik. Öyle tahmin ediyorum ki yıllar yıllar sonra bugün yaptığımız toplantının kayıtları bizden sonra gelen yöneliciler, hatta nesiller için bir kaynak olacak." diye konuştu.
Hedeflerinin her alanda başarı olduğunu anlatan Serdar Karagöz, AA’nın başarısının spor kulübünde de süreceğini söyleyerek, “Spor kulübümüzü kurarken amaçlarımızdan bir tanesi AA bünyesinde çalışan arkadaşlarımızın ve ailelerinin spora dair ihtiyaçlarını karşılamaktı. Bazı branşalardı Türkiye'de ve dünyada rekabetçi sporcular çıkarmaktı. Profesyonel ve kurumsal açıdan akreditasyonları olan bir spor kulübüyüz. Bazı branşlarda tesciller yapıldı. Atletizm, okçuluk, satranç ve hava sporlarında sporcu lisanslamasına gidildi." değerlendirmesinde bulundu.
Atletizm ve hava sporlarındaki sporcuların başarılı sonuçlar aldığını aktaran Karagöz, "12 yaşında atletizm sporcumuz Esma Kul'u Türkiye, Avrupa sonra da olimpiyat şampiyonu olarak izleyeceğimize inanıyoruz. Çalışma ve özveriyle gelen başarılar bunlar. AA Spor Kulübü olarak sonuna kadar arkasında olacağız. Esma'ya çıkmış olduğu yolda başarılar diliyorum. "dedi.
AA Spor Kulübünü rekabetçi bir yapı için kurduklarını vurgulayan Karagöz, faaliyet gösterilen branşların federasyonlarıyla işbirliği protokol süreçlerinin başladığını dile getirerek, şunları kaydetti:
"Her işte olduğu gibi hep birinci olmayı hedefleriz. Tescilli branşlarımız için 2025-2026'ya yönelik bütçe planlamasını yaptık. Turnuvalarda başarı hedefiyle sporcu katılımını artırmayı planlıyoruz. Rekabetçi olduğumuz alanlarda daha fazla varlık göstereceğiz.”
Serdar Karagöz, kulüplerin tek bir kişiye bağlı kalmaması gerektiğinin altını çizerek, “Kendi kültürünü içinde bulunduran, örnek bir spor kulübü olmak istiyoruz. Türkiye gibi bir spor ülkesinin kulüpler seviyesinde daha fazla uluslararası başarı elde etmesi gerekir.” şeklinde konuştu.
Serdar Karagöz, Türkiye Basketbol Federasyonunda Yönetim Kurulu Üyesi olduğunu hatırlatarak, kulüplerin doğru yönetilmesi hususuna dikkati çekip, sözlerini şöyle sürdürdü:
"100 yıllar sürmesini umduğumuz AA Spor Kulübünde bir yönetim kültürü inşa etmeye çalışıyoruz. Bir sistem devretmek istiyoruz. AA Spor Kulübü, AA'nın içinden çıkan ancak yavaş yavaş buradan kendini ayırma hedefi olan bir spor kulübüdür. AA'dan yarın bir gün emekli olun ya da ayrılın, spor kulübünün bir parçası olabilirsiniz."
İlk hedeflerinin faaliyet olan branşlarda ulusal başarılar olduğunu aktaran Karagöz, "İkinci fazda uluslararası başarı hedefimiz var. Olimpiyat madalyası hedefimiz var. Üçüncü fazda da takım sporları olacak. Tabi burası kolay değil ama ilerleyen fazlarda mutlaka takım sporları olacak. Ancak ilk başta bireysel sporlarda başarıyı yakalayacağız. Belki 10 belki 20 yıl sonra biz AA Spor Kulübünü voleybolda, basketbolda en üst ligde yer alan, Avrupa kupalarında mücadele eden bir kulüp olarak görebiliriz. Ama 5 yıl içinde bizim uluslararası başarıyı buraya getirmemiz lazım." diyerek sözlerini tamamladı.
Serdar Karagöz başkanlığındaki AA Spor Kulübünün yönetim kurulu ve diğer kurullardaki isimleri şunlar oldu:
Yönetim kurulu asil liste:
Serdar Karagöz, Oğuz Enis Peru, Yusuf Özhan, Yahya Bostan, Oğuz Karakaş, Nezaket Ülkü Baş Aslan, Cuma Kaan Elbir.
Yönetim kurulu yedek liste:
Güllistan Mollamehmetoğlu, Muhammet Seyfullah Altuntaş, İbrahim Topuz, Fatma Zeynep Bayrak, Ceyhun Altundağ, Hüseyin Doğru, Şulenur Kahveci.
Denetim kurulu asil üyeleri:
Mücahit Aköz, Ersin Şiyhan, Aslıhan Altaş Aktepe.
Denetim kurulu yedek üyeleri:
Ezgi Çağla Bakır, Erkan Tiryaki, Nisanur Er Beşirik.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.