Anadolu Ajansı ile İbn Haldun Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı
Anadolu Ajansı (AA) ile İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) arasında staj ve eğitim programları ile akademik çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.
İstanbul
AA'nın İstanbul'daki binasında düzenlenen törende konuşan AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, burada haberin, mesajın, duygunun, bilginin, belgenin ve görüntünün yanında üretici ve aracı olarak ajansın kendisinin de önemli olduğunun altını çizdi.
Karagöz, "Zekice, hızlıca ve en güvenilir şekilde habercilik yapıyoruz. Hedefimiz uluslararası düzeyde en iyi haberi en hızlı ve en zekice dizayn ederek ve yine en güvenilir şekilde dünya kamuoyuna servis etmek. Ulusal düzeyde haber merkezlerinde, 'Ajans geçti mi?' tabiri kullanılır. Haberlerimizin güvenilirlik ve hızının altını çizen bir ifadedir. Hedefimiz uluslararası düzeyde de bunu başarmak." diye konuştu.
AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz, aralarına yeni katılan çalışanlarından heyecan, merak, vizyon, disiplin, çalışkanlık ve vatanperverlik beklediklerini dile getirdi.
"Dünyada olan bir olayı Türkiye'ye anlatmak değil, dünyanın herhangi bir noktasında olan bir olayı dünyaya anlatmak Anadolu Ajansı'nın temel vizyonudur"
AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ukrayna-Rusya savaşında dünyanın en etkili haber ajansıyız. Çünkü Anadolu Ajansı hem Rusya hem de Ukrayna tarafında Türkiye'nin izlediği dengeli diplomasi çerçevesinde faaliyet gösterebiliyor. Ukrayna'da en rahat hareket eden haber ajansı Anadolu Ajansı çünkü Ukraynalı güvenlik bürokrasisi 'Türkiye'den geliyoruz.' dediğimizde hemen kapılarını açıyorlar. Afganistan'da, Kabil Havalimanı'nda Amerika bölgeyi tahliye ederken var olan tek ajans Anadolu Ajansı'ydı. Hem operasyonel olarak iyiyiz hem de yine Türkiye'nin izlediği insani politikanın uzantısı olarak Kabil Havalimanı'nda uçaklarımız vatandaşlarımızı tahliye etmek için bulunuyordu, biz de oradaydık."
Karagöz, "Anadolu Ajansı'nın, Türkiye'ye dünyadan haber getiren değil, dünyaya dünyadan haber getiren uluslararası bir ajans olduğunu ifade edebilirim. Tam olarak Anadolu Ajansı'nı getirmek istediğimiz nokta bu. Dünyada olan bir olayı Türkiye'ye anlatmak değil, dünyanın herhangi bir noktasında olan bir olayı dünyaya anlatmak Anadolu Ajansı'nın temel vizyonudur." ifadelerini kullandı.
"1500'ü aşkın idari ve editöryal personeliyle 39 farklı ülkede habercilik yapan küresel bir haber ajansına dönüştük"
AA Genel Müdürü Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan da ajansın tanıtımına ilişkin sunum yaptı.
AA'nın 103 yıl önce 6 Nisan'da kurulduğunu, milli mücadelenin haberleşme ayağında çok kritik ve büyük bir misyon üstlendiğini ifade eden Özhan, bugün Anadolu Ajansı’nın 76 farklı ülkeden aboneleri bulunduğunu, 13 dilde yayın yaptığını aktardı.
Anadolu Ajansı'nın içerik üretim kapasitesi hakkında bilgi veren Özhan, AA'nın 39 farklı ülkede ofis ve yayın merkezi bulunan küresel bir haber ajansına dönüştüğünü, toplamda da 150'ye yakın ülkede temsilcilikleri ve irtibatlı habercileri üzerinden faaliyet yürüttüğünü söyledi.
Özhan, hikaye anlatıcılığında beklemek yerine hangi kitle, hangi bilgiyi, hangi araç vasıtasıyla tüketiyorsa ona göre ürün ve çözümler oluşturma sorumluluğu taşıdıklarını belirtti.
"Hedefimiz AA gibi kurumlara kaliteli insan kaynağı yetiştirmek"
İHÜ Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan, üniversitenin Türkiye ve dünyanın en iyi üniversitesi olmak için tasarlandığını, 82 ülkeden öğrencileri olduğunu, bunların yüzde 33'ünü uluslararası öğrencilerin oluşturduğunu, ağırlıklı İngilizce olmak üzere Türkçe ve Arapça eğitim verdiklerini anlattı.
Evrensel üniversiteler gibi temelde 3 hedefleri olduğunu ama burada fark yarattıklarını dile getiren Arkan, misyonlarının öğrencilerinin tarihsel birikime sahip olması, onunla birlikte bir zihniyet ve değer dünyası inşa etmeleri ve günceli iyi yakalamaları olduğunu söyledi.
İyi bir haberci olabilmek için ciddi bir entelektüel donanıma ve sermayeye sahip olunması gerektiğine dikkati çeken Arkan, üniversitenin eğitim programları, yan dal ve çift ana dal programlarıyla bunu hedeflediğini aktardı.
"Evrensel bir üniversitenin en temel hedefi hiç şüphesiz ki Anadolu Ajansı gibi son derece değerli, işinde profesyonel ve evrensel bir düzeye çıkmış kurumlara kaliteli insan kaynağı yetiştirmek." ifadesini kullanan Prof. Dr. Arkan, bunun için formüle ettikleri alanları "analitik ve eleştirel beceriler", "iletişim becerileri", "sosyal beceriler" ve "dil becerileri" olarak sıraladı.
Konuşmaların ardından AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz ile İHÜ Rektörü Prof. Dr. Arkan, staj ve eğitim programları ile akademik çalışmalar gerçekleştirmeye yönelik işbirliği protokolünü imzaladı.
Tören, aile fotoğrafı çekimiyle sona erdi.
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