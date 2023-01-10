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Kurumsal Haberler

Anadolu Ajansı Haber Akademisi, geçen yıl 2 bin 400'den fazla gazeteciye eğitim verdi

Anadolu Ajansı (AA) Haber Akademisinin 2022'de düzenlediği 41 eğitim programına 50 ülkeden 2 bin 439 gazeteci katıldı.

Tuğba Altun   | 10.01.2023
Anadolu Ajansı Haber Akademisi, geçen yıl 2 bin 400'den fazla gazeteciye eğitim verdi

Ankara

Kovid-19 salgınının 2020'de başlamasıyla ilk kez müfredatına çevrim içi eğitim programlarını ekleyen Haber Akademisi, 2022'de hem çevrim içi hem de yüz yüze eğitimler düzenleyerek yaklaşık 800 saat ders verdi.

Haber Akademisi bu yıl Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı dahil çeşitli kurumlarla işbirliğini genişletti.

2022'de 50 ülkeden 2 bin 439 gazeteci için 41 eğitim programı düzenleyen Haber Akademisi, uluslararası medya temsilcileri için ise 10 eğitim programı düzenledi.

Söz konusu eğitim programlarına Cezayir, Bangladeş, Gürcistan, Mısır, Irak, Letonya, Kenya, Ukrayna, Pakistan, Zambiya ve diğer ülkelerden toplamda 142 kişi bu eğitimlere katıldı.

Savaş muhabirliği eğitimi düzenlendi

AA Haber Akademisince TİKA ve Polis Akademisi işbirliğinde 71 medya temsilcisinin katıldığı savaş muhabirliği eğitimi düzenlendi.

Eğitim kapsamında özellikle savaş, afet ve acil durumlarda görev yapacak haberciler hedef alındı.

Haber Akademisi, kriz bölgelerinde canlı yayın, basın açıklamaları ve habercilik, siber güvenlik ve dron eğitimi gibi yeni alanları da kapsamaya başladı.

AA'nın tecrübeli muhabirleri, gazetecilik, diplomasi muhabirliği, enerji muhabirliği, röportaj teknikleri, sosyal medya başvuruları, haber ve infografik ilişkisi, görüntü ve fotoğraf çekimi gibi alanlarda dersler vererek tecrübelerini paylaştı.

Ayrıca Haber Akademisi müfredatına, Türkçe ve İngilizcenin yanı sıra Arapça ve Rusçayı da eklendi.

Haber Akademisi, AA'nın asırlık gazetecilik tecrübesini farklı ülkelerden medya temsilcileri ile paylaşmayı amaçlıyor.

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