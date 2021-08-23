Anadolu Ajansı drone kullanımı konusunda editoryal ilke ve kurallar yönergesi hazırladı
Anadolu Ajansı (AA), habercilikte drone kullanımında belli başlı standartların oluşturulması, hatalı kullanımların ve yanlış çekimlerin ortadan kaldırılması amacıyla, “Drone kullanımına ilişkin editoryal ilke ve kurallar yönergesi” hazırladı.
AA Fotoğraf ve Görüntü Haberleri editörlüklerinin kurum içinde drone kullanıcısı çalışanların katılımıyla düzenlediği eğitim çalışmasıyla oluşturulan yönergeye, kurum dışından mesleki tecrübesi bulunan gazeteci ve uçuş eğitmenleri katkı sundu.
Eğitimlerde özellikle canlı yaşam alanlarında drone kullanımı ön plana alınarak uyulması gereken kurallar ve doğru çekim yöntemleri oluşturuldu.
Eğitim sonunda oluşturulan drone kullanımına ilişkin yönergeye göre, canlı türlerinin yaşam alanlarına müdahale etmeden belli bir mesafede uçuşların gerçekleştirilmesi esas olarak belirlendi.
Çekim öncesi ve çekim sırasında canlılarla ilgili hassasiyete yönelik yapılacak kontrollerin de belirlendiği yönergede güvenli uçuşa ilişkin yapılacaklar aktarıldı.
Yönergeye göre, hayvanların doğal yaşam alanları, milli parklar, kuş cennetleri gibi mekanlarda yapılacak drone çekimlerinde yetkililer ve bilim adamlarından uçuş mesafesinin ayarlanmasında katkı alınması esas kabul edildi.
Yönergede ayrıca insanların yoğun olduğu alanlarda, trafikte, deprem, yangın ve sel gibi olaylarda dikkat edilmesi gereken konular ile arama kurtarma ekiplerine engel olunmadan çekim yapılmasının kuralları yer aldı.
Yapılan drone çekimlerinde Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında dikkat edilecek hususlar da yönergede yer aldı.
Eğitim çalışması sonrasında ayrıca ikinci bir yönerge ile güvenli uçuş için teknik kontrollere ilişkin esaslar belirlendi.
A) Drone kullanımına ilişkin editoryal ilke ve kurallar yönergesi
1- Canlı türlerinin yaşam alanlarına müdahale etmeden, onları korkutmadan ve rahatsız etmeden, onların drone cihazlarımıza saldırılarını önleyecek mesafede uçuşlar gerçekleştirilir.
2- Çekim yapılacak bölgeye gitmeden önce kuş türlerinin dönemsel durumlarıyla ilgili yetkililerden bilgi edinilir. Özellikle hayvanların kuluçka, yavrulama, yavru büyütme gibi dönemlerinde çekimler yapılmaz ya da rahatsızlık vermeyen mesafeden yapılır.
3- Kuş sürülerinin yakınında uçulmaz, doğal ortamlarda uçuş öncesinde ve uçuş sırasında gözle alan kontrolü yapılarak uçuş yapan kuş sürüleri olup olmadığı kontrol edilir.
4- Doğadaki canlı türlerinin yaşam alanlarında ya da doğal yaşam parkları, milli parklar, kuş cennetleri gibi alanlarda yapılacak hava çekimlerinde uzak mesafeye dikkat edilmesinin yanı sıra, hayvanların sıklıkla bulunabileceği noktalar konusunda önceden araştırma yapılır ve alanda görevli personel ya da bilim insanı var ise onların refakatinde çekim yapılır.
5- Çekim yaparken kuşların doğal ortamlarına bir tehdit olarak drone cihazını algılaması ve cihaza saldırması halinde hızlıca drone cihazı oradan uzaklaştırılır. Drone kumanda ekranında kuşların yabancı bir cisim olarak algılandığı uyarısı göründüğünde, cihaz bölgeden uzaklaştırılır.
6- Sadece doğadaki canlı yaşam alanlarında değil, şehirler gibi insanların da yoğun olduğu alanlarda uçuş öncesi hazırlıklar ve uçuş sırasında dikkat edilmesi gerekenlere harfiyen uyulur. Güvenli uçuş için teknik kontrollere ilişkin esaslar yönergesi her uçuşta sağlanır.
7- Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında, insanların özel mülkleri üzerinde onları rahatsız edici şekilde uçuş yapılmaz, kamusal alanlar, plaj ve yüzme havuzları, su parkları gibi turizm alanlarında da mümkün olan en geniş açıyla uzak mesafeden insanları rahatsız etmeden çekimler yapılır. Kişilerin güvenliğini ve mahremiyetini riske atacak ölçüde yakın ve hızlı aksiyonel uçuşlar gerçekleştirilmez.
8- Özellikle insanların kalabalık olduğu alanlarda cihazın insanların üzerine düşmemesi için kontrollü uçuşa dikkat edilir.
9- Trafikte sürücülerin dikkatini dağıtabilecek şekilde uçuş yapılmaz. Özellikle gece yapılacak çekimlerde drone üzerindeki aydınlatma sisteminin, sürücülerin dikkatini dağıtmamasına dikkat edilir.
10- Hava trafiğini tehlikeye atacak şekilde uçak ve helikopterlere yakın şekilde, onların rotalarında uçuş yapılmaz.
11- Deprem, yangın, sel gibi doğal afet vb. ortamlarda kurtarma ve arama ekiplerinin çalışmalarını engelleyici, ekiplerin helikopter ve uçaklarını tehlikeye atıcı uçuşlar yapılmaz.
12- Askeri alanların üzerinde, izin alınması gereken yerlerde, kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgili alanlarda ya da stratejik açıdan önemli bölgelerde izinsiz drone kullanılmaz. Gerekli durumlarda çekim yapılan yerin yetkilisinden, yayınlanacak görselleri gördüğüne ve yayınlanmasında sakınca görmediğine dair yazılı kullanım izni istenir.
13- Cihazın sinyalinin kesilmesi ve kullanıcının kontrolü kaybetmesi gibi durumlarla karşılaşılması hali, her uçuşta göz önünde bulundurularak, gözle takip mesafesi her zaman korunacak şekilde cihaz uçurulur.
14- Kayıt dışı cihazlarla ve sertifikasız olarak uçuş eğitimini tamamlamadan uçuş yapılmaz.
15- Çekimlerin içeriklerinin hukuki bir sorun oluşturup oluşturmayacağı da drone kullanıcısı tarafından dikkatle kontrol edilmelidir.
- Uçuş izinlerini yasal olarak alınır.
- Uçuş sahası kontrol edilir.
- Hava durumu kontrol edilir.
- Uçuş parkuru kontrol edilir.
- Kalkış alanı kontrol edilir.
- İniş alanı kontrol edilir.
- Acil iniş alanı belirlenir.
- Pusula kalibrasyonu yapılır.
- IMU kalibrasyonu yapılır.
- Gimbal kalibrasyonu yapılır.
- Drone pillerinin şarj seviyesi kontrol edilir.
- Drone pillerinin fiziksel kontrolü yapılır.
- Uzaktan kumanda pillerinin şarj seviyesi kontrol edilir.
- Monitör pillerinin şarj seviyesi kontrol edilir.
- Kamera pillerinin şarj seviyesi kontrol edilir.
- Kamera hafıza kartı kapasitesi kontrol edilir.
- İniş takımları kontrol edilir
- Kablo ve anteni kontrol edilir.
- Pervaneler kontrol edilir.
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