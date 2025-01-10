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Kurumsal Haberler, Yılın Kareleri 2024

Amasya Valisi Bakan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında "favorisi "Özgürlük Kulesi" oldu

Amasya Valisi Önder Bakan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Cihan Okur  | 10.01.2025 - Güncelleme : 10.01.2025
Amasya Valisi Bakan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında "favorisi "Özgürlük Kulesi" oldu Fotoğraf: Cihan Okur/AA

Amasya

Vali Bakan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony katkılarıyla yapılan oylamada "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Hesham Elsherif'in "Özgürlük Kulesi", "Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Dış işleri" başlıklı fotoğrafını tercih eden Bakan, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Lukas Kabon'un "Kurtarılan can" karesine oy verdi.

Bakan, "Günlük Hayat" kategorisinde Osmancan Gündoğan'ın "Madenciler" fotoğrafını seçti.

"Spor" kategorisinde ise tercihini Gökhan Balcı'nın "Şükür" başlıklı karesinden yana kullandı.

Bakan, birbirinden güzel fotoğraflar arasında seçim yapmakta zorlandığını belirterek, AA personelini tebrik etti.

AA'nın kaydettiği etkileyici fotoğraflarda olduğu gibi hayatın bir yanının acı, bir yanının mutluluk olduğunu aktaran Bakan, şunları söyledi:

"Anadolu Ajansı, Milli Mücadele döneminde kurulmuş. Türk milleti, haklı davasını dünyaya bu vesileyle duyurma imkanına sahip olmuştur. Yıllar içerisinde kendisini ülkemizle birlikte geliştirerek bunu hem dünyaya hem de halkına doğru habercilik anlamında yaymıştır. Bu noktada hem bizim hem de uluslararası toplumun güvenini kazanmıştır.

Anadolu Ajansının çalışanlarına, fedakar emekçilerine çok teşekkür ediyoruz. Bugünden sonra da bugüne kadar olduğu gibi dünyadaki mazlumların maruz kaldıkları zulmü dünyaya haykırmak için her zaman onlarla birlikte olacaklar. Türk milletinin de haklı mücadelesini tüm dünyaya duyurmaya devam edeceklerdir."

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