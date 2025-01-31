Dolar
35.86
Euro
37.33
Altın
2,799.25
ETH/USDT
3,249.70
BTC/USDT
104,250.00
BIST 100
10,103.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler, Yılın Kareleri 2024

Al-Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim'in tercihi "Gece atlayışı" oldu

Suudi Arabistan'ın Al-Shabab ekibinin teknik direktörlüğünü yapan Fatih Terim, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Bozhan Memiş  | 31.01.2025 - Güncelleme : 31.01.2025
Al-Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim'in tercihi "Gece atlayışı" oldu

İstanbul

Fatih Terim, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Günlük Hayat", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Fotoğrafları dikkatle inceleyen deneyimli teknik adam, her sene olduğu gibi bu sene de birçok güzel fotoğraf olduğunun altını çizdi.

"Spor" kategorisinde Samir Jordamovic'in çektiği, Bosna Hersek'teki Mostar Köprüsü'nün yeniden inşasının 20. yılı dolayısıyla köprünün çevresinde düzenlenen etkinliklerde meşalelerle yapılan atlayışın bulunduğu "Gece atlayışı" fotoğrafını çok beğendiğini belirten Terim, "Bu köprü yeniden inşa edildi. 90'lı yıllarda yıkılana kadar 4 ayrı yüzyıl boyunca ulusları birbirine bağlayan bir sembol olarak anıldı." ifadelerini kullandı.

Terim, Mostar Köprüsü'nün yer aldığı fotoğrafı seçmesindeki etkenleri de şöyle aktardı:

"Hem futbol oynadığım dönemde hem de sosyal yaşantımda Bosnalı birçok arkadaşım oldu. Kendimi de onlara hep yakın hissettim. Mostar'ın eskiden olduğu gibi dokusuna bağlı kalarak tekrar inşa edilmesi bir anlamda da savaşın ne kadar anlamsız olduğunu simgeliyor. O açıdan da çok önemli. Köprünün bugünkü durumu 'Eninde sonunda bu anlamsız savaş zaten bitecek.' anlamını da taşıyor. Tekrar eski güzelliğine kavuşmuş gibi görünüyor. Birkaç kez de gittiğim için kendimi çok yakın hissediyorum. O karedeki tüm kültürel unsurlarla beraber bu fotoğrafın beni etkilediğini söyleyebilirim. O yüzden seçimim Mostar Köprüsü."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Lpg tankları ve vites kutusuna gizlenen uyuşturucular "gümrük muhafazanın" gözünden kaçmadı
Vergi müfettişlerinin yer değişikliği taleplerine ilişkin esaslar düzenlendi
MTV'nin ilk taksitinin ödenmesi için son gün
Türkiye ve dünya gündemi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MGK Genel Sekreteri Hacımüftüoğlu'nu kabul etti

Benzer haberler

Al-Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim'in tercihi "Gece atlayışı" oldu

Al-Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim'in tercihi "Gece atlayışı" oldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın tercihi "Özgür ülkede ilk namaz" karesi oldu

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Kalkan, "Yılın Kareleri" oylamasında favorilerini seçti

KKTC Doha Temsilciliği Misyon Şefi Huriye Hançerli Gürdal, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında tercihlerini yaptı

KKTC Doha Temsilciliği Misyon Şefi Huriye Hançerli Gürdal, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında tercihlerini yaptı
YÖK Başkanı Özvar'ın tercihi "Görkemli gece" fotoğrafı oldu

YÖK Başkanı Özvar'ın tercihi "Görkemli gece" fotoğrafı oldu
İstanbul'daki internet medyası temsilcileri, AA'nın "Yılın Kareleri"ni oyladı

İstanbul'daki internet medyası temsilcileri, AA'nın "Yılın Kareleri"ni oyladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet