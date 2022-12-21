Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'ın "Yılın Fotoğrafları"nda tercihi "Yolumuz bir" oldu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Ankara
AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyen Yanık, "O kadar güzel fotoğraflar seçilmiş ki hakikaten zorlanıyorum." ifadesini kullandı.
Spor kategorisinde tercihini Cüneyt Çelik'in "Beygir gücü" fotoğrafından yana kullanan Yanık, "Teknolojinin, bütün doğal materyalin önüne geçtiği bir zamanda aslında otomobili çeken bir atlı kızak. Her hal ve şartta doğal olanın kendine özgü bir gücü var. O çok etkileyiciydi. Bir de kızağın üzerinde bayrak vardı tabi." diye konuştu.
Beygir gücü
Haber kategorisinde Murat Şengül'ün "Yolumuz bir" fotoğrafına oy veren Bakan Yanık, ilk ofisinin olduğu ve uzun yıllar çalıştığı İstiklal Caddesi'nin kendisi için ayrı bir anlamı olduğunu ve çok sevdiğini söyledi.
Yolumuz bir
İstiklal Caddesi'nin dünyanın en kozmopolit yerlerinden biri olduğunu belirten Yanık, "Cadde, çok hareketli, çok canlı, turizmin merkezi, ticaretin ve sosyal hayatın çok canlı olduğu bir yer. Dolayısıyla İstiklal Caddesi'nin terör faaliyeti noktasında seçilmesi de tesadüf değil. Daha önce de oldu. O kasıtlı saldırıya rağmen hemen akabinde o canlılığı tekrar yakalaması, bayraklarla donatılması bizim toplum olarak teröre karşı verdiğimiz en güçlü direnç mesajını gösteriyor." diye konuştu.
Bakan Yanık, çevre-yaşam kategorisinde ise tercihini İsmail Kaplan'ın "Alacakaranlık ritüeli" fotoğrafından yana kullandı.
Alacakaranlık ritüeli
Çukurova'nın tarımda makineleşmeye çok erken dönemde geçtiğini aktaran Yanık, şunları kaydetti:
"Dolayısıyla bu tür manzaraları bizim oralarda çok göremezseniz. 1950'lerden itibaren Türkiye'nin pilot bölgesidir ama nihayetinde toprakla ilişkili olan her şeye çok bağlılığım ve düşkünlüğüm var. Ne kadar uzak kalırsanız kalın toprak başka bir şeydir. Harman savurma hareketi üretimin de en ikonik fotoğrafıdır. Bunu her yerde göremezsiniz. Bu hala daha emeğin yoğun bir faaliyet olduğunu, insanların bir şekilde bedenleriyle çalışarak üretmeye devam ettiğini gösterir. Fotoğrafı görür görmez 'buldum' dedim."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.