Dolar
35.49
Euro
36.56
Altın
2,685.52
ETH/USDT
3,190.00
BTC/USDT
96,562.00
BIST 100
9,727.51
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler, Yılın Kareleri 2024

Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında favorilerini seçti

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Arif Yavuz  | 15.01.2025 - Güncelleme : 15.01.2025
Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında favorilerini seçti Fotoğraf: Arif Yavuz/AA

Afyonkarahisar

Vali Yiğitbaşı, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony katkılarıyla hazırlanan oylamada, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Utanç" fotoğrafını seçen Yiğitbaşı "Haber"de Ashraf Amra'nın "Masumiyet" karesini tercih etti.

Yiğitbaşı, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Lokman İlhan'ın "Derin Tehdit", "Günlük Hayat"ta ise Hakan Nural'ın "Suda Yürüyenler" karelerine oy verdi.

Yiğitbaşı, "Spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın "Şükür" karesini seçti.

Fotoğrafları çeken muhabirlerin çalışmalarını tebrik eden Yiğitbaşı, 5 kategorideki birbirinden güzel fotoğrafları seçerken zorlandığını söyledi.

Seçim yaparken fotoğraflardaki o anları yaşadığını ve dokunaklı olduğunu dile getiren Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

"Bütün fotoğraflar birbirinden güzel ve özel. 'Özgür Suriye' kategorisinde çok trajik fotoğraflar var. Esed'in devrilişi ve sonrasında yaşanan o zafer mutluluğunu yaşatan görselleri görmüş olduk. O farklı duygular içerisinde gidip geliyorsunuz. Zorlansak da 5 kategorideki fotoğraflardan seçimlerimizi gerçekleştirdik. Dünyanın her noktasında özveriyle görevlerini yapan ve muhteşem kareleri bizlerle buluşturan Anadolu Ajansı muhabirlerine teşekkür ediyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'ı kabul etti
Milli Savunma Bakanı Güler, terörle mücadelenin devam ettiğini bildirdi
MSB'den ATAK helikopteriyle "terörle mücadele" mesajı
Muşlu aileler, DEM Parti binası önündeki eylemlerine devam etti
Doğu Karadeniz için kuvvetli kar uyarısı

Benzer haberler

Milli para halterci Nazmiye Muratlı'nın AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında favorisi "Azimle Gelen" oldu

Milli para halterci Nazmiye Muratlı'nın AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında favorisi "Azimle Gelen" oldu

Dominik Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Lora, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında favorilerini seçti

Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında favorilerini seçti

Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında favorilerini seçti

Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında favorilerini seçti
Türkiye’nin Viyana’daki büyükelçileri favori AA karelerini seçti

Türkiye’nin Viyana’daki büyükelçileri favori AA karelerini seçti
Çanakkale Valisi Toraman, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında tercihlerini yaptı

Çanakkale Valisi Toraman, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında tercihlerini yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet