Adnan Polat'ın tercihi 'Kupa Çoşkusu' oldu

Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğrafa oy verdi.

anasayfa > kurumsal haberler 11.12.2018

Adnan Polat'ın tercihi 'Kupa Çoşkusu' oldu
Fotoğraf: AA/Arif Hüdaverdi Yaman

İSTANBUL

Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Polat, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledikten sonra "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinden oluşan "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı.

İlk olarak "haber" kategorisini inceleyen Polat, Filistinlilerin, Gazze ablukasının kaldırılması talebiyle düzenlediği deniz eyleminde Mustafa Hassona'nın objektifine yansıyan "Filistin Direnişinin Sembolü Genç" adlı fotoğrafa oy verdi.

Polat, "yaşam" kategorisindeki fotoğrafları da tek tek inceleyerek, bu kategoride tercihini Emrah Yorulmaz'ın "İstanbul'da dolunay" isimli fotoğrafından yana kullandı.

Adnan Polat, "spor" kategorisinde ise Şebnem Çoşkun'un 2018 FIFA Dünya Kupası final maçında çektiği "Kupa Çoşkusu" isimli fotoğrafı oyladı.

Muhabir: Belgin Yakışan

© Anadolu Ajansı 2018