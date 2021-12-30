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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

Adalet Bakanı Gül'ün tercihi 'Karlı yolları 'aşı'yorlar' fotoğrafı oldu

Adalet Bakanı Gül, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında, "Karlı yolları 'aşı'yorlar", "İstanbul ve hilal" ve "Şampiyon Mete Gazoz" karelerini seçti.

İsmet Karakaş   | 30.12.2021
Adalet Bakanı Gül'ün tercihi 'Karlı yolları 'aşı'yorlar' fotoğrafı oldu Fotoğraf: Utku Ucrak/AA

Ankara

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansının (AA) foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde en beğendiği fotoğrafları seçti.

Gül, "haber" kategorisinde, Sergen Sezgin'in, Bursa'daki sağlık çalışanlarının Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında kırsal bölgelerdeki aşılama çalışmalarını konu alan "Karlı yolları 'aşı'yorlar" fotoğrafını oyladı.

Sağlık çalışanlarına Kovid-19 ile mücadelede başarılar dileyen Gül, "Ülkemiz, bir an önce sıkıntıdan inşallah kurtulur. TURKOVAC aşısı da bugün başladı. Ülkemiz için insanlık için çok büyük bir adım. Bütün insanlığın hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.

"Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal" fotoğrafını seçen Gül, fotoğrafta hem hilal hem de cami unsurunun bulunduğunu, bu yönleriyle fotoğrafın huzur, gelenek, kadim kültürü yansıttığını belirtti. Gül, "Hilal, esenliğin her zaman güvencesi." diye konuştu.

Bakan Gül, "spor" kategorisinde ise Ali Atmaca'nın, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bireysel klasik yayda altın madalya kazanan milli okçu Mete Gazoz'un sevinç gösterisini konu alan "Şampiyon Mete Gazoz" fotoğrafını oyladı. Gazoz'u tebrik eden Gül, başarılarının devamını diledi ve daha nice madalyalar beklediğini dile getirdi.

"Yılın Fotoğrafları" oylamasına ilişkin AA'yı tebrik eden Bakan Gül, çok güzel eserlerin ortaya konulduğunu ve emeği geçenleri tebrik ettiğini dile getirdi. Dünyanın her yerinden fotoğrafların oylamada yer aldığını aktaran Gül, "Milli gururumuz olan Anadolu Ajansının mensuplarının, gayretli, fedakar arkadaşlarımızın bunları resmetmesi, bunları insanlık hafızasına kaydetmesi çok kıymetli, değerli. Bu da ayrıca gurur verici." dedi.

Dünyanın birçok yerindeki gelişmelerin, AA'dan takip edildiğini kaydeden Gül, basın çalışanlarının aynı zamanda kamusal bir görevi ifa ettiklerini bildirdi. Bu tür çalışmaların çok değerli olduğunu bildiren Gül, bütün basın emekçilerine başarılar diledi.

Basının özgürlüğünün demokrasi için vazgeçilmez olduğunu belirten Gül, "Bir küresel marka olan Anadolu Ajansına başarılar diliyorum." diye konuştu.

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