Euro
8.84
Dolar
7.34
BIST 100
1,529.41
Altın
1,724.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AA Editör Masası'na konuk olacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AA Editör Masası'na konuk olacak.

Burcu Çalık Göçümlü   | 02.03.2021
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AA Editör Masası'na konuk olacak

Ankara

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yarın saat 10.00'da başlayacak AA Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, değerlendirmelerde bulunacak.

Gül'ün açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa'da yaşanan aşı tedariki sorunu Slovakya, Çekya ve Avusturya'yı farklı arayışlara itti
Irak'ta ilk Kovid-19 aşısı yapıldı
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda 1 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Sri Lanka'da Kovid-19 salgınında ölen Müslüman ve Hristiyanlar uzak bir adaya defnedilecek
Filistin'de son 24 saatte 2 bin 412 kişi Kovid-19'a yakalandı

Benzer haberler

Adalet Bakanı Gül, İnsan Hakları Eylem Planı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

Adalet Bakanı Gül, İnsan Hakları Eylem Planı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AA Editör Masası'na konuk olacak

Adalet Bakanı Gül: Bugün yeni ve sivil anayasa çalışmaları için milat

Adalet Bakanı Gül: Türkiye bir daha darbe utancı yaşamayacak

Adalet Bakanı Gül: Türkiye bir daha darbe utancı yaşamayacak
Bakan Gül: Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yeni ve sivil bir anayasayla gireceğiz

Bakan Gül: Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yeni ve sivil bir anayasayla gireceğiz
Bakan Gül: Grup Başkanvekilimiz Özlem Zengin Hanım'a yönelik ahlaksız ve seviyesiz saldırıyı kınıyorum

Bakan Gül: Grup Başkanvekilimiz Özlem Zengin Hanım'a yönelik ahlaksız ve seviyesiz saldırıyı kınıyorum