ABNA-SE heyeti Genel Kurul öncesi bir araya geldi
Anadolu Ajansı (AA) ev sahipliğinde düzenlenen 32. Balkan Haber Ajansları Birliği-Güneydoğu Avrupa (ABNA-SE) Konferansı ve Genel Kurulu öncesi heyet üyeleri bir araya geldi.
İstanbul
Ümraniye'de gerçekleşen açılış kokteyline Balkanlar, Akdeniz ve Avrupa'dan haber ajanslarının başkanları, genel müdürleri ile çalışanları katıldı.
Anadolu Ajansı ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, Akademi ve Yayın Koordinatörü Yahya Bostan, Yayınlar ve Prodüksiyonlar Koordinatörü Oğuz Karakaş ile Romanya Ulusal Haber Ajansı (AGERPRES) Genel Müdür Yardımcısı Cristina Mihaela Tatu ve Halka İlişkiler ile Uluslararası İlişkiler Uzmanı Alexandra Andone, Yunanistan Haber Ajansı (AMNA) Başkanı Aimilios Perdikaris, Kuzey Yunanistan Direktörlüğü Editörü Sofia Papadopoulou ve Dış Haberler Muhabiri Iliana Skiada, İtalyan haber ajansı ANSA Uluslararası Pazarlama yöneticileri Rodolfo Cardarelli ve Diletta Sarzi Amadè, Arnavutluk Telegrafik Ajansı (ATA) Genel Müdürü Valbona Zhupa ile Haber ve Multimedya Direktörü Almarina Gegvataj, Bulgaristan Haber Ajansı (BTA) Genel Müdürü Kiril Valchev, Hukuk Danışmanı Svilen Todorov ve Avrupa Projeleri Başkanı Iliana Georgieva, Kıbrıs Haber Ajansı (CNA) Başkanı Constantinos Phinicarides ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Marianna Mela, Bosna Hersek Federasyonu Haber Ajansı (FENA) Genel Müdürü Elmir Huremovic ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Aida Birno, Hırvatistan haber ajansı HINA Genel Müdürü Branka-Gabriela Vojvodic ve İç Haberler Editörü Tamara Marinkovic Margetic, KosovaPress Haber Ajansı Başkanı Skender Krasniqi, Kuzey Makedonya haber ajansı MIA Genel Müdür Dragan Antonovski ve Baş Editörü Ana Cvetkovska başta olmak üzere heyet üyeleri bulundu.
AA'nın 2024 dönem başkanlığını yürüttüğü ABNA-SE'de, yarın "Yapay Zeka ve Medya İlişkisine Yön Vermek" konferansı, perşembe günü ise 32. Genel Kurul toplantısı düzenlenecek.
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