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Kurumsal Haberler

AA'nın yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı

Anadolu Ajansı (AA) Türk Anonim Şirketinin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

27.04.2023 - Güncelleme : 27.04.2023
AA'nın yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı

İstanbul

AA'nın İstanbul'daki binasında yapılan toplantı, Ajansın kuruluş hikayesine yer verilen reklam filminin izletilmesiyle başladı.

Ardından toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, hazırlanan reklam filmine işaret ederek, bu yıl AA'nın 103'üncü, Cumhuriyetin ise 100. yaşını kutladığını, Türkiye'nin en kritik dönüm noktalarına şahitlik eden, bu hikayenin önemli bir parçası olan Anadolu Ajansı için özel bir çalışma yapmak istediklerini anlattı.

Karagöz, 2022'de yıllık 2,1 milyon içerik sayısına ulaştıklarını, bunun dünyada en fazla içerik üreten ajanslardan biri olmalarını sağladığını belirterek, günlük ortalama 1368 haber, 4 bin 500 fotoğraf, 357 video, 22 canlı yayın servis ettiklerini aktardı.

Karagöz, 2022'de vadettikleri üç önemli editörlük olan; iklim ve çevre haberciliği alanında "Yeşil Hat", yalan haber ve dezenformasyla mücadele için "Teyit Hattı" ve dünyadaki ayrımcılıkları haberleştirip kamuoyuyla paylaşabilecek "Ayrımcılık Hattı"nı hayata geçirdiklerine dikkati çekerek, bu projelerin uluslararası alanda dikkat çektiğini ve ilgi gördüğünü söyledi.

Ayrıca Podcast Editörlüğü de kurduklarına vurgu yapan Karagöz, burada alanında uzman kişilerle gündemde hangi konu varsa, uluslararası standartlarda ses kalitesiyle podcast'ler yapılarak servis edildiğini kaydetti.

Ajansın en güçlü olduğu konulardan birinin de fotoğraflar olduğuna işaret eden Karagöz, dünyada AA kadar çeşitli coğrafyada görsel yayın toplayan başka bir ajansın bulunmadığını söyledi.

"AA kadrolarını gençleştiriyor"

Karagöz, AA+ (AA Artı) Yeni Mezun Kariyer Programı'nı başlattıklarını vurgulayarak, programın liyakat esasına dayalı olduğunu ve Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden gençlerin, yeni mezun kariyer programına onlarca basamak aşarak dahil olduklarını ifade etti.

Ajansta, uluslararası bir program olan "Welcome2AA Staj Programı"nı da hayata geçirdiklerini ve 56 üniversite öğrencisinin de burada staj yapmasına imkan sağladıklarını anlatan Karagöz, her iki programla kadrolarını gençleştirerek, kaliteli bir noktaya getirdiklerini vurguladı.

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, akademisyenlerden oluşan Yönetim Kurulu'nun önerisiyle yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin akademik ve mesleki gelişimleri ile kariyer planlamalarına katkı sağlamak için başlattıklarını AA Araştırmaları Bursu programıyla ilgili de bilgi verdi.

Tüm bu adımlarla AA'da yönlerini dünyaya çevirdiklerini ve en büyük motivasyonlarının da küresel rekabet olduğunu aktaran Karagöz, "Vizyon olarak hep dünyayla ilgileniyoruz. Amerika'daki bir olayı artık Türkiye'deki abonelerimize haber geçmek bizi heyecanlandırmıyor. Amerika'daki bir olayı, Latin Amerika'daki bir olayı, Afrika'daki bir olayı dünyanın diğer bölgelerine haber geçebiliyorsak biz bu vizyonun gereğini yapıyoruz demektir." değerlendirmesini yaptı.

Konuşmanın ardından Genel Kurul Toplantısını yönetmek üzere AA Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru söz aldı. Toplantı gündeminin okunmasının ardından geçmiş dönem faaliyet raporları ve finansal tablolar kabul edildi.

Toplantıya, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, Yönetim Kurulu üyeleri Büşra Karaduman Aktuna, Hasan Nuri Yaşar, İsmail Çağlar, Yusuf Özkır ile Genel Kurul üyeleri Erez Samsun, Süleyman Hilmi Bengi, Esin Baysuğ Katoğlu, Şehsuvar H. Selmanoğlu, Yasemin Selmanoğlu, Binnur Selmanoğlu Allen, Abdullah Öztürk ile Hazine ve Maliye Bakanlığından bir yetkili de katıldı.

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