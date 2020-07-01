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Kurumsal Haberler

AA'nın salgının 'sessizliğini' yansıttığı 'Karantina' albümü raflardaki yerini aldı

Anadolu Ajansının deneyimli foto muhabirlerinin dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sessizliğe bürünen mekanlardan çektiği karelerin yer aldığı "Karantina/Lockdown" adlı fotoğraf albümü raflardaki yerini aldı.

Elif Küçük   | 01.07.2020
AA'nın salgının 'sessizliğini' yansıttığı 'Karantina' albümü raflardaki yerini aldı

Istanbul

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünyanın neredeyse bütün şehirlerinde sokaklar, caddeler, meydanlar, toplu taşımalar, sahiller ve tarihi mekanlar daha önce tanıklık etmedikleri tarihi bir sessizliğe büründü. 

Dünyayı etkileyen bu "sessizlik", deneyimli Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerinin objektiflerine yansıdı.

Salgın günlerinde sokağın ruhunu, dünyanın dört bir yanından tarihe not düşen foto muhabirlerinin mart, nisan ve mayıs aylarında çektikleri kareler, AA Yayınları'nca hazırlanan ve adeta tarihi bir belge niteliğinde olan "Karantina/Lockdown" adlı fotoğraf albümünde bir araya getirildi.

AA'nın 100. yılında ulaştığı global erişimin yansıdığı albüm, dünyanın tüm kıtalarından ve onlarca ülkenin ana meydanlarından özel karantina fotoğraflarını görme fırsatı sunuyor

Koleksiyonerler için oluşturulan 320 sayfalık özel baskı versiyonundan sonra dijital versiyonu da hazırlanan kitaba internetten de kolayca ulaşılabiliyor.

Raflarda yerini alan albüme, D&R mağazaları ile "kitapyurdu.com" ve "idefix.com" başta olmak üzere internet kitapçılarından erişilebiliyor.

Türkiye'nin sokaklarındaki sessizlik gözler önüne seriliyor

Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanan 320 sayfalık albüm, Türkiye'den Avrupa'ya, Amerika'dan Asya ve Pasifik'e, Orta Doğu'dan Afrika'ya kadar birçok kıta ve bölgeden fotoğraf içeriyor.

Mekanların sessizliğinin yansıdığı fotoğraflara, o ülke ve şehirlerde salgın sürecinin nasıl geçirildiğini anlatan kısa notlar da eşlik ediyor.

Türkiye'nin eşsiz manzaralarından kesitler sunulan birinci bölümde, salgın sonrası sokaklardaki hareketlilikte büyük bir düşüş yaşandığı gözler önüne seriliyor.

Albümün "Avrupa" başlıklı ikinci bölümünde, İngiltere'den London Eye, Regent Caddesi, Piccadilly Circus Metro İstasyonu ile diğer Avrupa ülkelerinden sessizliğin yansıdığı fotoğraflar bulunuyor.

"Amerika" başlıklı üçüncü bölümde, ABD, Kanada, Brezilya, Peru, Şili, Ekvator, Meksika, Panama, Arjantin, Honduras, Haiti, Guetemala, Kolombiya, Küba ve Bolivya gibi ülke, şehir ve eyaletlerden fotoğraflarla salgının etkileri gün yüzüne çıkarıldı.

"Asya ve Pasifik" adlı dördüncü bölümde, Kovid-19'un ilk görüldüğü yer olan Çin'in Vuhan kentinden Rusya'nın simge noktalarına kadar sessizliğe bürünen birçok bölgenin fotoğraflarına yer verildi.

Albümün son kısmında ise savaş ve çatışmalardan yorgun düşen ve büyük insani dramların yaşandığı Orta Doğu ve Afrika'da salgının yarattığı ıssızlık, fotoğraf karelerine yansıdı.

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