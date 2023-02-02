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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2022

AA'nın geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylaması sonuçlandı

Bu yıl eklenen "Çevre ve Yaşam" kategorisinde "Masalcı nine ve Muciddin Amca", "Haber" kategorisinde "Gece Uçuşu", "Spor" kategorisinde ise "Sevinç Dalgası" başlıklı fotoğraflar en çok oyu alarak birinci seçildi.

Fatma Sevinç Çetin   | 02.02.2023
AA'nın geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylaması sonuçlandı

Ankara

Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylaması sonuçlandı.

AA'nın, Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı coğrafyalarından "Haber", "Çevre ve Yaşam" ve "Spor" kategorilerinde 85 karelik seçkisinin yer aldığı "Yılın Fotoğrafları" oylamasına 416 bin 746 kişi katıldı.

Oylamada, "Haber" kategorisinde Doğukan Keskinkılıç'ın "Gece Uçuşu" başlıklı fotoğrafı birinci seçildi.

Fotoğraf, Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları açılış töreni öncesi Türk Yıldızları'nın yaptığı gösteriyi, gökyüzünde beliren ay ile aynı karede yansıtıyor.

Çocukların hayal dünyalarını zenginleştirmek ve onlara bilimi sevdirmek amacıyla sınıf öğretmeni Nursel Gündüzalp Gülsever'in "Masalcı Nine", fen bilgisi öğretmeni Recep Gün'ün de "Muciddin" karakteriyle köyleri gezmesine ilişkin fotoğraf da katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

"Masalcı Nine ve Muciddin Amca" başlıklı "Çevre ve Yaşam" kategorisinin birincisi fotoğraf, Bestami Bodruk tarafından Diyarbakır’da çekildi.

Spor Toto Süper Lig'in 2021-2022 sezonunun bitimine üç hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden deniz yoluyla Faroz Limanı'na gelerek taraftarlarla buluşmasını yansıtan Hakan Burak Altunöz’ün "Sevinç Dalgası" başlıklı fotoğrafı da katılımcıların "Spor" kategorisindeki birinci tercihi oldu.

Oylama sonuçlarına "yilinfotograflari.aa.com.tr" ve "photooftheyear.aa.com.tr" adreslerinden Türkçe ve İngilizce olarak ulaşılabiliyor.

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