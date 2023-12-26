AA'dan emekli personeline veda
AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Anadolu Ajansı'nın milletin ve kendisine emek verenlerin ajansı olduğunu vurgulayarak, emekli personele AA'nın yuvaları olduğunu unutmamaları gerektiğini söyledi.
Ankara
Karagöz, emekli olan personel için AAtölye'de düzenlenen törende yaptığı konuşmada, kurum bünyesinde emekliliğe hak kazanmayı büyük bir ayrıcalık olarak gördüğünü belirterek, hayırlı olmasını diledi.
Bunun bir veda olmadığını vurgulayan Karagöz, AA'da bir müddet çalışmış herkesin Anadolu Ajansı ailesinin bir ferdi olduğuna dikkat çekti.
Karagöz, "Bu kurum milletindir, kendisine emek verenlerindir. Bu kurum sizlerindir. Sizler bugün buradan emekli olurken hiç unutmamamız gereken bir şey var, o da Anadolu Ajansı’nın sizin yuvanız olduğudur." dedi.
Karagöz, Anadolu Ajansı'nın kapılarının her zaman açık olduğunu ifade ederek, "Ben de bir gün emekli olursam, böyle köklü bir kurumdan emeklilik unvanını almak isterim." diye konuştu.
Yeni dönemde hedeflerinden bir tanesinin AA bünyesinde bir vakıf kurmak olduğunu dile getiren Karagöz, Anadolu Ajansı'na kısa bir sürede olsa hizmet etmiş, emekli olmuş olan kişileri hala burada çalışan insanlarla bir araya gelebilecekleri bir kurum teşkil etmeye çalışacaklarını söyledi.
Karagöz, "İnşallah faaliyete geçtiğinde biz, bugün emekli ettiğimiz arkadaşlarımızı aramızda görmekten, o ailenin bir parçası olarak onları bu ortamda görmekten büyük mutluluk duyacağız." ifadelerini kullandı.
"Burası bir kere sizin yuvanız oldu, ömür boyu da hep yuvanız olarak kalacaktır"
"Anadolu Ajansıyla vedalaşılmaz" diyen Karagöz, burada kurulan arkadaşlık ve dostluk bağının ve yaşanan anıların önemine işaret etti.
Karagöz, şunları kaydetti:
"Burası bir kere sizin yuvanız oldu, ömür boyu da hep yuvanız olarak kalacaktır. Anadolu Ajansı ailesi mesai saatleriyle sınırlı bir bağ ve beraberlik değildir. Bugün sizler ayrılacaksınız bu mesai saatinden, yarın bizler ayrılacağız ama burada oluşturduğumuz o bağ, inanıyorum ki ömür boyu devam edecektir. Yaşlarımız ilerlediğinide de AA'daki takım arkadaşlarımızla bir araya gelip bu günleri yad edeceğiz. Aslında size veda etmiyoruz, sadece sizin mesai saatlerinize veda ettiğiniz bir toplantı yapıyoruz. Yine birlikteyiz, yine beraberiz, yolunuz açık olsun. Ailenizi, yani Anadolu Ajansı'nızı hiçbir zaman unutmayın, Çünkü Ajansınız sizi hiçbir zaman unutmayacak."
Emekli olan çalışanlar da duygu ve düşüncelerini dile getiren birer konuşma yaptı.
Karagöz, personele plaket takdim etti.
Günün anısına pasta kesilmesinin ardından tören, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.