AA'dan Cumhuriyet'in 100. yılına özel hareketli grafik çalışması
Anadolu Ajansı (AA), Mondros Mütarekesi'nden Cumhuriyet'in ilanına kadarki sürecin dönüm noktalarını, 3 dakikalık hareketli grafik çalışmasıyla anlattı.
Ankara
AA'nın Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla hazırladığı içeriklerden olan hareketli grafik çalışmasında, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da başlayan, 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelişiyle devam eden Milli Mücadele yolculuğuna yer verildi.
İstanbul'dan bağımsızlık meşalesinin yakıldığı Samsun'a, oradan Havza, Amasya, Erzurum ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'ne uzanan süreç, harita üzerinde gösterilerek dönemin belge ve görselleriyle zenginleştirildi.
Milli Mücadele'de bütün vatan sathının savunulmasının emredildiği Sakarya Meydan Muharebesi'nden kurtuluşa giden yolda kazanılan en önemli zafer olan 30 Ağustos'a, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşuna kadarki gelişmeler çalışmada yer aldı.
AA'nın 100. yıl için hazırladığı özel çalışmanın içeriği, Cumhuriyet'in 29 Ekim 1923'te ilan edilişiyle sona eriyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.