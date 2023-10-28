Dolar
28.17
Euro
29.79
Altın
2,005.90
ETH/USDT
1,790.00
BTC/USDT
34,073.00
BIST 100
7,706.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler

AA'dan Cumhuriyet'in 100. yılına özel hareketli grafik çalışması

Anadolu Ajansı (AA), Mondros Mütarekesi'nden Cumhuriyet'in ilanına kadarki sürecin dönüm noktalarını, 3 dakikalık hareketli grafik çalışmasıyla anlattı.

Utku Şimşek, Murat Yeşiloğlu  | 28.10.2023 - Güncelleme : 28.10.2023
AA'dan Cumhuriyet'in 100. yılına özel hareketli grafik çalışması

Ankara

AA'nın Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla hazırladığı içeriklerden olan hareketli grafik çalışmasında, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da başlayan, 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelişiyle devam eden Milli Mücadele yolculuğuna yer verildi.

İstanbul'dan bağımsızlık meşalesinin yakıldığı Samsun'a, oradan Havza, Amasya, Erzurum ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'ne uzanan süreç, harita üzerinde gösterilerek dönemin belge ve görselleriyle zenginleştirildi.

Milli Mücadele'de bütün vatan sathının savunulmasının emredildiği Sakarya Meydan Muharebesi'nden kurtuluşa giden yolda kazanılan en önemli zafer olan 30 Ağustos'a, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşuna kadarki gelişmeler çalışmada yer aldı.

AA'nın 100. yıl için hazırladığı özel çalışmanın içeriği, Cumhuriyet'in 29 Ekim 1923'te ilan edilişiyle sona eriyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
SOLOTÜRK Samsun semalarında gösteri uçuşu yaptı
Pakistan Başbakanı Kakar: Türkiye bölgesel ve küresel ilişkilerde önemli bir rol oynadı
Hava Kuvvetleri Komutanlığından Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne özel gösteri uçuşları
Elbistan'da Cumhuriyet'in 100. yılına özel 126 konut teslim edilecek
ATAK ve GÖKBEY, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamak için uçtu

Benzer haberler

AA'dan Cumhuriyet'in 100. yılına özel hareketli grafik çalışması

AA'dan Cumhuriyet'in 100. yılına özel hareketli grafik çalışması

ODTÜ'den AA'nın kıdemli foto muhabirine ödül

Cumhuriyet'in 100. yılı NATO'da kutlandı

Atletizmde Türkiye'ye ilk "dünya" madalyasını getiren atlet: Ramil Guliyev

Atletizmde Türkiye'ye ilk "dünya" madalyasını getiren atlet: Ramil Guliyev
AA'nın "100 Yıl Özel Serisi" kültür sanat dünyasına tanıtıldı

AA'nın "100 Yıl Özel Serisi" kültür sanat dünyasına tanıtıldı
AA Genel Müdürü Karagöz "100 Yıl Özel Serisi" kitaplarının tanıtımında konuştu

AA Genel Müdürü Karagöz "100 Yıl Özel Serisi" kitaplarının tanıtımında konuştu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet